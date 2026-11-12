Cuál es la hipótesis más fuerte de la investigación por el motociclista muerto en Circunvalación

El fiscal Iván Grassi brindó detalles de la investigación por el choque que dejó un motociclista muerto este jueves en la avenida de Circunvalación y Necochea . Habló en rueda de prensa con los medios y explicó que, según los primeros elementos, la moto habría rozado a un camión y luego impactado contra un auto que circulaba en esa zona.

La víctima fue identificada como Braian Varas, oficial ayudante de la división Criminalística . Según el fiscal, venía a cubrir el lugar de un procedimiento y los efectivos que estaban en la escena fueron relevados , por lo que ahora interviene personal del complejo científico forense , ya que el fallecido era un compañero .

Un domo del CISEM (Centro Integral de Seguridad, Emergencias y Monitoreo) , ubicado a pocos metros, no registró el momento exacto del impacto , pero sí los instantes previos . Esas imágenes coincidirían con la versión del conductor de un Renault Logan , el vehículo contra el que terminó chocando el motociclista, que luego cayó sobre la calzada y murió .

Según el fiscal, el motociclista habría tenido en principio algún roce con el camión y después impactó contra el vehículo . Aclaró que lo del camión todavía está por evaluarse , ya que el video muestra una diferencia temporal entre el posible toque al camión y el momento en que choca contra el auto.

Los ocupantes del Logan son un matrimonio que circulaba por el lugar. Contaron que el motociclista los impactó y que quedaron sorprendidos , y que luego la moto cayó detrás . Según el fiscal, el golpe se habría producido en la puerta trasera derecha del auto, es decir, no con el frente del vehículo sino con su parte trasera.

El conductor de los camiones ya fue ubicado y se lo está relevando para obtener información del vehículo, como la marca. Grassi consideró poco probable que se haya enterado del roce: se trata de un camión de gran tamaño, el contacto habría sido en la parte trasera y el video muestra que la moto siguió circulando a milisegundos de que pasaran los camiones.

Consultado sobre si otros vehículos pudieron haber inducido una maniobra del motociclista, el fiscal indicó que todo se investiga. Por ahora, según el video y el testimonio del conductor del Logan, no surgiría una acción directa del camión, sino una posible maniobra del propio motociclista. Insistió en que hay que ser prudente y que todo debe someterse a pericias.

Entre ellas, se determinarán las velocidades de los vehículos. También se aguardan los resultados de la autopsia y del laboratorio. El fiscal explicó que la víctima llevaba casco y que el fuerte impacto podría haber provocado el estallido del mismo.