Prisión perpetua: piden la pena máxima para Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García

La fiscalía y la querella solicitaron Prisión perpetua para Néstor Pavón en el juicio por el femicidio de Micaela García.

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La fiscalía y la querella en el juicio por el femicidio de Micaela García solicitaron este miércoles la pena de Prisión perpetua para Néstor Pavón, acusado de ser coautor del abuso sexual y asesinato de la joven de 21 años, en un debate que se lleva a cabo en la localidad de Gualeguay, Entre Ríos.

Durante los alegatos de clausura, el fiscal Gamal Taleb describió el ataque contra la joven como una acción planificada junto a Sebastián Wagner, quien ya fue condenado a prisión perpetua por el crimen ocurrido en abril de 2017. “Esa noche salió de cacería para satisfacer su goce sádico, la presa de su deseo incontenible, de dominar, de someter, de matar, a una mujer joven”, sostuvo Taleb al exponer la acusación contra Pavón.

La fiscalía pidió que Pavón sea declarado coautor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio. Además de la prisión perpetua, requirieron que el acusado permanezca detenido hasta que la sentencia quede firme y que su perfil genético sea incorporado al Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales. Pavón había sido condenado previamente a cinco años de prisión por encubrimiento en el primer juicio.

Cómo se gestó la condena a prisión perpetua en el juicio Según la hipótesis de la fiscalía, Pavón tuvo un rol de conducción en la madrugada del 1 de abril de 2017, mientras que Sebastián Wagner, condenado a perpetua, ejecutaba sus órdenes. El fiscal definió a Pavón como una persona “fría, calculadora, estratégica, manipuladora” y describió a Wagner como “un empleado dependiente, impulsivo”. Sostienen que ambos captaron a Micaela contra su voluntad, la subieron a un Renault 18 Break y la llevaron a una zona rural donde la violaron y asesinaron para evitar ser descubiertos.

La fiscal Maite Burruchaga remarcó el largo recorrido judicial del caso, afirmando que “se trabajó durante nueve años para que haya una justicia real”. Entre las pruebas destacadas por la acusación se encuentran las imágenes de cámaras de seguridad del seguimiento a Micaela, testimonios de vecinos que escucharon sus gritos de auxilio y el hallazgo de una sandalia de la joven en el lugar donde fue interceptada. Para Burruchaga, el forcejeo de Micaela y los cabellos arrancados también sostienen que Wagner no actuó solo.