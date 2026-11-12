    • 12 de noviembre de 2026 - 08:42

    Camionero asesinado en Luján de Cuyo tras una discusión por bloqueo de paso

    Mauro Luciano Guerra, de 45 años, fue asesinado de un disparo en Luján de Cuyo tras una violenta discusión por un bloqueo de paso.

    Camionero asesinado en Luján de Cuyo tras una discusión por bloqueo de paso

    Camionero asesinado en Luján de Cuyo tras una discusión por bloqueo de paso

    Foto:

    Un camionero de 45 años, identificado como Mauro Luciano Guerra, fue asesinado de un disparo en Luján de Cuyo luego de protagonizar una discusión con los ocupantes de un automóvil que obstruía el paso de su vehículo. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Dalia y Teresa O’Connor.

    Leé además

    Imagen ilustrativa.

    Le prometieron ganancias con criptomonedas, lo estafaron por más de $13 millones y la Justicia logró devolverle parte del dinero

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa.

    Un incendio destruyó por completo una vivienda en Santa Lucía

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según el relato del sobrino de la víctima, quien viajaba con él, el altercado comenzó cuando Guerra solicitó permiso para continuar su recorrido. La respuesta de los ocupantes del Chevrolet Corsa gris, que eran cinco personas, fue insultos y el lanzamiento de piedras.

    Ante la agresión, el camionero intentó avanzar por calle O'Connor, donde su sobrino descendió del vehículo. Minutos después, el joven escuchó varias detonaciones y encontró a su tío tendido en el suelo con una herida de arma de fuego. Fue trasladado al Hospital Central, donde se confirmó su fallecimiento a pesar de las maniobras de reanimación.

    Detalles sobre la investigación del trágico asesinato

    La víctima, Mauro Luciano Guerra, contaba con antecedentes judiciales por diversos robos y hurtos, además de casos de abuso sexual simple, lesiones y daños con sobreseimiento definitivo. También registraba una detención en 2021.

    Personal de Homicidios y la Policía Científica trabajan en la escena para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los autores del ataque. La fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, dirige la investigación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Marcelo Enrique Ifrán: analizarán el teléfono del acusado por el doble homicidio en Los Helechos

    Marcelo Enrique Ifrán: analizarán el teléfono del acusado por el doble homicidio en Los Helechos

    Trata de personas: afirma ser víctima y la buscan por un crimen en Recoleta

    Trata de personas: afirma ser víctima y la buscan por un crimen en Recoleta

    Imagen ilustrativa.

    Detuvieron a un hombre acusado de abusar y maltratar a dos cachorros, uno de los cuales murió

    Por Redacción Diario de Cuyo
    santiago del estero: una mujer denuncio a su expareja luego de descubrir un video en el que abusaba de su hijo de 6 anos

    Santiago del Estero: una mujer denunció a su expareja luego de descubrir un video en el que abusaba de su hijo de 6 años

    Por Redacción Diario de Cuyo