Mauro Luciano Guerra, de 45 años, fue asesinado de un disparo en Luján de Cuyo tras una violenta discusión por un bloqueo de paso.

Camionero asesinado en Luján de Cuyo tras una discusión por bloqueo de paso

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Un camionero de 45 años, identificado como Mauro Luciano Guerra, fue asesinado de un disparo en Luján de Cuyo luego de protagonizar una discusión con los ocupantes de un automóvil que obstruía el paso de su vehículo. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Dalia y Teresa O’Connor.

Según el relato del sobrino de la víctima, quien viajaba con él, el altercado comenzó cuando Guerra solicitó permiso para continuar su recorrido. La respuesta de los ocupantes del Chevrolet Corsa gris, que eran cinco personas, fue insultos y el lanzamiento de piedras.

Ante la agresión, el camionero intentó avanzar por calle O'Connor, donde su sobrino descendió del vehículo. Minutos después, el joven escuchó varias detonaciones y encontró a su tío tendido en el suelo con una herida de arma de fuego. Fue trasladado al Hospital Central, donde se confirmó su fallecimiento a pesar de las maniobras de reanimación.

Detalles sobre la investigación del trágico asesinato La víctima, Mauro Luciano Guerra, contaba con antecedentes judiciales por diversos robos y hurtos, además de casos de abuso sexual simple, lesiones y daños con sobreseimiento definitivo. También registraba una detención en 2021.