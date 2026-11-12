    • 12 de noviembre de 2026 - 08:35

    Marcelo Enrique Ifrán: analizarán el teléfono del acusado por el doble homicidio en Los Helechos

    Este viernes se realizará la pericia técnica al teléfono celular de Marcelo Enrique Ifrán, único acusado por el doble homicidio en Los Helechos.

    Marcelo Enrique Ifrán: analizarán el teléfono del acusado por el doble homicidio en Los Helechos

    Marcelo Enrique Ifrán: analizarán el teléfono del acusado por el doble homicidio en Los Helechos

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    La investigación por el doble homicidio de Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamila Gritzmacher (29) avanza hacia una etapa crucial: este viernes se realizará la pericia técnica del teléfono celular de Marcelo Enrique Ifrán, el único acusado del brutal crimen ocurrido en Los Helechos. La diligencia busca determinar los contactos previos entre Ifrán y las víctimas, lo que podría esclarecer el móvil del doble asesinato.

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    Ifrán, de 40 años, fue imputado por “homicidio criminis causa dos hechos, supresión de documento y abandono de persona, todo en concurso real en calidad de autor”. La carátula sugiere que el crimen habría estado motivado por la necesidad de Ifrán de evitar pagar una abultada deuda que mantenía con la pareja, presuntamente vinculada la compra de electrodomésticos. Hasta el momento, el acusado designó un defensor oficial y se abstuvo de declarar.

    Los cuerpos de Schulz y Gritzmacher fueron encontrados el jueves 29 de octubre, alrededor de las 7:30, en un camino de la Picada Sargento Cabral, límite con Oberá. El hijo de dos años de la pareja dormía en el asiento trasero del vehículo al momento del hallazgo, lo que motivó la imputación por abandono de persona. El juez de Instrucción Diego Lafata había señalado que las pruebas apuntaban a una sola persona, y los informes preliminares de autopsia indicaron que las lesiones eran compatibles con la participación de un único agresor.

    La justicia busca esclarecer el móvil económico detrás del doble crimen

    Las sospechas apuntan a que el móvil principal del doble crimen estaría relacionado con cuestiones económicas. Las víctimas, dedicadas a la venta de electrodomésticos, habrían tenido un reclamo contra Ifrán por una deuda millonaria. Cerca de la escena del crimen se encontró documentación destruida relacionada con negocios entre el detenido y los fallecidos, según detalló el juez Lafata. Además, el acusado cuenta con más de trece antecedentes por delitos contra la propiedad y estafas, lo que sugiere un patrón delictivo previo.

    Indicios de planificación y pruebas en curso

    Las investigaciones sugieren que el crimen pudo haber sido planificado. Cámaras de seguridad registraron la compra de cuchillos de cocina, compatibles con los hallados en la escena, por parte del sospechoso en las horas previas al doble homicidio. Un vocero del caso señaló que Ifrán alquiló una moto y pidió prestado un casco poco antes de encontrarse con la pareja. La aparición de una uña postiza en la casa de Ifrán, compatible con las de Gritzmacher, se suma a las pruebas que se analizan, a la espera de los resultados de ADN de prendas, la moto, el casco y el auto utilizados por el implicado.

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