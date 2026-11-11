Recuperan en Capital una moto robada: la hallaron abandonada en el barrio Manantial

El rodado, una Rouser NS 200 que había sido sustraída este martes, fue localizado por efectivos de la Comisaría 3ª tras la alerta de un vecino al CISEM.

Un rápido despliegue policial permitió recuperar este miércoles una motocicleta que contaba con pedido de secuestro por robo en el departamento Capital. El procedimiento finalizó con el hallazgo del vehículo en el interior del Barrio Manantial.

Según precisaron fuentes policiales, el operativo se concretó alrededor de las 11:20 de la mañana, cuando efectivos de la Comisaría 3ª se encontraban realizando recorridas de prevención y fueron alertados por el operador de turno del CISEM 911 a partir del llamado de un vecino de la zona.

Con los datos recabados, los uniformados iniciaron un rastrillaje por las calles internas del complejo habitacional hasta dar con el rodado en el Sector 1A.

Sin signos de violencia y lista para ser restituida En el lugar, la Policía constató que se trataba de una motocicleta marca Rouser, modelo NS 200, de color rojo, la cual presentaba una denuncia de sustracción registrada el pasado martes 10 de noviembre. El vehículo estaba vinculado a un legajo judicial caratulado como Hurto Calificado, bajo la órbita de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Al momento de la inspección primaria, las autoridades informaron que la moto no presentaba signos visibles de violencia en sus estructuras.