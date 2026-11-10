    • 10 de noviembre de 2026 - 13:46

    Capital: robaron 20 iPhones y una caja fuerte con dólares, una falla mecánica frustró la fuga de 4 delincuentes

    Tres jóvenes de 19 y 32 años y un adolescente de 16 fueron detenidos por la Brigada de Investigaciones. Habían ingresado a un comercio de calle Las Heras y escapaban en un Chevrolet Corsa cuando el vehículo sufrió un desperfecto en plena persecución.

    Uno de los detenidos, Kevin Miguel Narváez, fue condenado hace unos días por otro robo en Capital.&nbsp;

    Uno de los detenidos, Kevin Miguel Narváez, fue condenado hace unos días por otro robo en Capital. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una veintena de iPhones, una caja fuerte con dólares y numerosas tarjetas de crédito y débito formaban parte del botín que cuatro sospechosos intentaron llevarse de un comercio de Capital. Sin embargo, la fuga terminó antes de lo previsto: el auto en el que escapaban sufrió un desperfecto mecánico y la Policía consiguió detenerlos.

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    El procedimiento ocurrió durante la madrugada de este martes y estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía, dependiente del Departamento D-5.

    Todo comenzó alrededor de las 2:54, cuando desde la Central alertaron sobre el ingreso de sospechosos a un local comercial ubicado en calle Las Heras, entre Rivadavia y Laprida.

    Cuando los investigadores llegaron, detectaron a los ocupantes de un Chevrolet Corsa Classic que intentaban escapar hacia el norte por Las Heras. Los efectivos comenzaron a perseguirlos, pero al llegar a la intersección con calle Falucho el vehículo sufrió un desperfecto mecánico que les impidió continuar la huida.

    La identidad de los involucrados en el robo

    Los cuatro ocupantes fueron reducidos y aprehendidos. Se trata de Kevin Miguel Narváez (19), Santiago Ramiro Pérez (19), Andrés Jeremías Zárate Ortega (32) y un adolescente de 16 años. Durante el procedimiento, uno de los policías sufrió lesiones en una mano y el hombro derecho.

    La sorpresa llegó cuando los investigadores revisaron el automóvil. En el asiento trasero encontraron un bolso con 20 teléfonos iPhone, una caja fuerte que contenía 110 dólares y documentación, además de tarjetas de débito y crédito pertenecientes al comercio y a particulares.

    También secuestraron dinero en efectivo y pertenencias de los sospechosos. Personal de Criminalística intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

    Los tres mayores fueron trasladados a la Comisaría 4ª y quedaron a disposición de Flagrancia. En tanto, por el adolescente de 16 años, identificado por sus iniciales A. T. G., la Secretaría del Primer Juzgado de Menores dispuso actuaciones por separado y su derivación al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

    La causa fue caratulada como robo agravado por efracción, escalamiento, en poblado y en banda, y por la participación de un menor.

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