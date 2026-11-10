Capital: robaron 20 iPhones y una caja fuerte con dólares, una falla mecánica frustró la fuga de 4 delincuentes

Una veintena de iPhones , una caja fuerte con dólares y numerosas tarjetas de crédito y débito formaban parte del botín que cuatro sospechosos intentaron llevarse de un comercio de Capital . Sin embargo, la fuga terminó antes de lo previsto: el auto en el que escapaban sufrió un desperfecto mecánico y la Policía consiguió detenerlos .

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El procedimiento ocurrió durante la madrugada de este martes y estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía, dependiente del Departamento D-5.

Todo comenzó alrededor de las 2:54, cuando desde la Central alertaron sobre el ingreso de sospechosos a un local comercial ubicado en calle Las Heras, entre Rivadavia y Laprida .

Cuando los investigadores llegaron, detectaron a los ocupantes de un Chevrolet Corsa Classic que intentaban escapar hacia el norte por Las Heras. Los efectivos comenzaron a perseguirlos, pero al llegar a la intersección con calle Falucho el vehículo sufrió un desperfecto mecánico que les impidió continuar la huida .

Los cuatro ocupantes fueron reducidos y aprehendidos. Se trata de Kevin Miguel Narváez (19), Santiago Ramiro Pérez (19), Andrés Jeremías Zárate Ortega (32) y un adolescente de 16 años . Durante el procedimiento, uno de los policías sufrió lesiones en una mano y el hombro derecho.

La sorpresa llegó cuando los investigadores revisaron el automóvil. En el asiento trasero encontraron un bolso con 20 teléfonos iPhone, una caja fuerte que contenía 110 dólares y documentación, además de tarjetas de débito y crédito pertenecientes al comercio y a particulares.

También secuestraron dinero en efectivo y pertenencias de los sospechosos. Personal de Criminalística intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

Los tres mayores fueron trasladados a la Comisaría 4ª y quedaron a disposición de Flagrancia. En tanto, por el adolescente de 16 años, identificado por sus iniciales A. T. G., la Secretaría del Primer Juzgado de Menores dispuso actuaciones por separado y su derivación al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

La causa fue caratulada como robo agravado por efracción, escalamiento, en poblado y en banda, y por la participación de un menor.