    • 7 de noviembre de 2026 - 13:36

    La divertida propuesta de un grupo de jóvenes en las escuelas de Capital

    A través de la fotografía, Insta Print impulsa una iniciativa para fortalecer los vínculos entre compañeros, promover el compañerismo y generar recuerdos inolvidables en la comunidad educativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grupo de jóvenes que lleva adelante el proyecto Insta Print puso en marcha una divertida iniciativa destinada a los estudiantes de las escuelas del departamento Capital, con el objetivo de fortalecer los lazos entre compañeros y fomentar el compañerismo a través de la fotografía.

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    La propuesta se desarrolló mediante un concurso en redes sociales denominado “Vos y tu curso”, una convocatoria que invitó a las comunidades educativas a participar y compartir momentos junto a sus compañeros, poniendo en valor la unión, la amistad y el sentido de pertenencia dentro de las instituciones escolares.

    En esta oportunidad, los cursos ganadores fueron segundo y quinto año de la Escuela Clara Rosa de Cortínez, además de las salas de 3 y 4 años del Instituto Pavlova, que resultaron distinguidos por la iniciativa.

    Como reconocimiento a su participación, Insta Print entregó diferentes premios pensados para los alumnos y las instituciones educativas. Entre ellos se incluyeron fotografías grupales de los cursos, fotos impresas para cada estudiante y fotografías destinadas a las escuelas y sus profesores. Además, la propuesta contempló un aporte de insumos escolares para las instituciones, sumando un gesto solidario que busca acompañar y contribuir con las necesidades de la comunidad educativa.

    Desde Insta Print destacan el valor de generar experiencias que vayan más allá de una fotografía: se trata de crear recuerdos compartidos, fortalecer la integración entre los chicos y promover espacios donde el compañerismo y la amistad sean protagonistas.

    De esta manera, la iniciativa de estos jóvenes demuestra cómo una idea creativa puede convertirse en una experiencia positiva para las escuelas de Capital, acercando a los estudiantes a través de una herramienta tan simple y significativa como la fotografía. Insta Print apuesta a seguir generando propuestas que unan, integren y dejen recuerdos en las comunidades educativas de San Juan.

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