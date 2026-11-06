¡Marchen pochoclos! Todos los candidatos al Consejo de la Magistratura, un choque entre dos listas por el diseño de la Justicia sanjuanina

La alianza de Abogacía Transformadora con los abogados justicialistas va con Lloveras a la cabeza. En tanto, el armado de Abogacía Activa y el bloquismo presentó a Franco Montes.

La disputa por los dos lugares que representan a los abogados en el Consejo de la Magistratura de San Juan entró en su etapa decisiva. Este viernes, sobre el cierre del plazo para la presentación de listas, la oposición terminó de definir sus candidatos y formalizó la nómina en la mesa de entrada del Foro de Abogados. Ahora, la atención está puesta en el oficialismo de la institución, que todavía debe completar y presentar su propuesta.

Fuentes calificadas informaron que, exactamente a las 19.30, la alianza de Abogacía Transformadora con los abogados justicialistas presentó su lista en la mesa de entradas del Foro. La nómina tiene como titulares a la exvicepresidenta de la institución, Sofía Lloveras, y Marcos Bologna. Como suplentes quedaron el exfuncionario Mauricio Gallardo y la litigante Vanesa Coria. El articulador de la lista, entre otros, es el exdirector de Servicios Fúnebres de la Capital, Alejandro Ruffa, hoy parte del equipo de Carlos Munisaga en Rawson.

La presentación terminó de darle forma al acuerdo que reunió a sectores que durante años mantuvieron diferencias dentro de la abogacía sanjuanina. Abogacía Transformadora, de Marcelo Álvarez, selló una alianza con los abogados justicialistas y sumó a referentes que responden al exintendente de Capital, Emilio Baistrocchi, con el concejal Horacio Lucero. Lloveras, que tiene un perfil independiente y no trabaja dentro de la estructura del Estado provincial, fue uno de los nombres que logró consenso entre los distintos sectores. "Salió con mucho consenso por su perfil, carácter y experiencia en el Foro", aseguraron.

Sin embargo, hay una salvedad política importante dentro de ese armado: el expresidente del Foro, Marcelo Arancibia, todavía no forma parte del acuerdo definitivo ni puso candidatos propios en la lista presentada. Su eventual participación había quedado supeditada a que los demás espacios aceptaran avanzar con una modificación del reglamento interno del Consejo de la Magistratura. El planteo tiene un objetivo concreto: conseguir tres de los cinco votos del organismo.

La negociación alrededor de Arancibia había sido uno de los puntos centrales de las conversaciones previas, incluso por su enfrentamiento público con dirigentes del peronismo, entre ellos el senador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino. Pese a esas diferencias, los sectores opositores avanzaron en una construcción común con la intención de disputar los dos lugares que les corresponden a los abogados en el organismo encargado de confeccionar las ternas para cubrir cargos judiciales.