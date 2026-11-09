Robó dos parlantes y un estéreo de un auto en Capital, pero lo persiguieron y terminó detenido

El sospechoso fue aprehendido en calle 25 de Mayo, luego de sustraer elementos de un Fiat 147 estacionado en calle San Luis. La Policía logró recuperar los objetos y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Un hombre de 48 años, identificado como Hugo Fabián Sisterna, fue detenido luego de robar elementos del interior de un automóvil estacionado en Capital. El hecho ocurrió cuando un testigo advirtió la maniobra, persiguió al sospechoso y logró recuperar parte de lo sustraído.

El episodio se produjo alrededor de las 20:57, en calle San Luis al 169 Oeste, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 2da. Según el relato policial, el sospechoso habría aprovechado un descuido para sacar dos parlantes y una batería marca Daicu de un Fiat 147 blanco, propiedad de un empleado de un local de la zona.

Al salir de su comercio, un hombre de apellido Ferreyra observó la situación y comenzó a perseguir al ladrón durante unos 30 metros por calle San Luis hacia el este. En ese trayecto logró recuperar los elementos, aunque perdió de vista al sospechoso.

Con las características físicas y la vestimenta aportadas por el testigo, además de un registro fílmico, los efectivos iniciaron un recorrido por las inmediaciones. Minutos después, el oficial ayudante Leandro Muñoz encontró a un hombre con características similares en calle 25 de Mayo al 274.

Cuando intentaron entrevistarlo, el individuo se mostró ofuscado e intentó retirarse del lugar. Ante esa situación, los uniformados utilizaron la fuerza pública para reducirlo y trasladarlo a la dependencia policial.