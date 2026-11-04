Robo millonario en una escuela en construcción de 25 de Mayo: se llevaron cables, válvulas y ruedas de andamios

Delincuentes aprovecharon la ausencia de trabajadores durante el fin de semana y violentaron los candados de los depósitos de la obra. No hay detenidos y el valor de lo sustraído sería millonario.

Un importante robo afectó a una escuela en construcción en el departamento 25 de Mayo. Delincuentes aprovecharon que no había trabajadores durante el fin de semana, ingresaron a los sectores utilizados como depósitos y se llevaron una gran cantidad de materiales. El valor de lo sustraído sería millonario.

El hecho ocurrió en la obra ubicada sobre calle Enfermera Medina, entre calles 4 y Antonio Torres. Los trabajadores se retiraron el viernes por la tarde y regresaron el lunes 2 de noviembre, alrededor de las 7. Al llegar, encontraron los candados violentados y descubrieron que faltaban numerosos elementos guardados en el predio.

Entre los materiales robados figuran 22 rollos de cable unipolar de 100 metros cada uno, otros 100 metros de cable protodur, siete alargues y 16 ruedas para andamios. También desaparecieron tres válvulas de esclusa, una caja de electrodos de 20 kilos, cajas de tomacorrientes, paquetes de caños eléctricos de PVC y una cámara de seguridad. Los elementos pertenecían a la empresa Terusi Construcciones, responsable de los trabajos.