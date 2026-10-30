Robó un celular en un comercio de Rawson y lo usó para gastar $60.000 en cigarrillos y cervezas

Un hombre identificado como Daniel Sebastián Molina, de 31 años , quedó en prisión preventiva por un mes, acusado de robar un celular de un comercio de Rawson y utilizarlo para realizar compras por aproximadamente $60.000 a través de Mercado Pago.

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La investigación se inició por un hecho ocurrido el pasado 20 de octubre, alrededor de las 20, en un negocio dedicado a la venta de huevos, pan y tortitas, ubicado en calle San Lorenzo 1227, en el barrio San Luis. Allí, el comerciante de apellido Martínez Palma sufrió la sustracción de un teléfono corporativo Samsung A54 5G.

Cerca de las 22, el damnificado advirtió que desde la cuenta de Mercado Pago vinculada al dispositivo se habían efectuado compras que no había autorizado, en distintos locales comerciales.

En busca de respuestas, Martínez Palma se dirigió a uno de los negocios donde se habían realizado las operaciones, Azul Almacén , ubicado en calle Calvento 966 Oeste. El propietario del local le facilitó las imágenes de las cámaras de seguridad.

En uno de los registros, correspondiente a las 20.30, se observa a un sujeto que habría utilizado el celular sustraído para comprar cigarrillos y cervezas.

El fiscal Miguel Gay y el ayudante fiscal Nicolás Zapata, integrantes de la UFI Delitos Contra La Propiedad.

El comerciante difundió una captura de las imágenes en las redes sociales. A partir de esa publicación, vecinos aportaron información que permitió orientar la identificación del sospechoso.

Tras las tareas investigativas, la Policía logró identificar formalmente a Molina, domiciliado en el barrio La Estación, en Rawson.

Imputado por hurto y estafa

En la audiencia judicial de este viernes, la investigación penal preparatoria quedó formalizada contra Molina por la presunta comisión de los delitos de hurto y estafa en concurso real, en calidad de autor. El plazo establecido para avanzar con la pesquisa es de cuatro meses y serán guiadas por el fiscal Miguel Gay y el ayudante fiscal Nicolás Zapata. Mientras que en la defensa oficial del imputado estuvo el doctor Carlos Fleury.

Además, la jueza de garantías, Flavia Allende, dispuso la prisión preventiva por un mes y ordenó que el acusado sea trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

Como parte de las medidas investigativas, también ordenó el secuestro de un teléfono celular, que se encontraba en la Comisaría 24ª y figura a nombre de la madre del imputado.

El Ministerio Público Fiscal deberá peritar el dispositivo para determinar si desde la billetera virtual Mercado Pago se realizaron transacciones hacia la cuenta de Azul Almacén el 20 de octubre, alrededor de las 20.30.

La medida busca establecer si ese teléfono contiene información que permita esclarecer las operaciones denunciadas y precisar la participación del acusado en el hecho.