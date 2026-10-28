Secuestraron dos motos de alta gama en Rawson, una tenía pedido por robo en Mendoza

El procedimiento se realizó en Comandante Cabot y avenida España. Una de las motocicletas tenía la numeración del motor y el chasis adulterada, mientras que la otra registraba un pedido de secuestro vigente por robo.

Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes secuestró dos motocicletas de alta gama en Rawson, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas con la procedencia de vehículos y la adulteración de autopartes. Una de ellas tenía los números de chasis y motor adulterados, mientras que la segunda registraba un pedido de secuestro solicitado por la Justicia de Mendoza.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calle Comandante Cabot y avenida España, donde los efectivos advirtieron la circulación de una motocicleta sin chapa patente. Al entrevistar al conductor, de apellido Mercado, los policías revisaron la documentación que presentó y detectaron que, a simple vista, parecía apócrifa.

Con autorización del hombre, realizaron una inspección visual de las numeraciones del chasis y del motor, y constataron que ambas estaban adulteradas.

La segunda moto tenía pedido de secuestro por robo Ante las irregularidades detectadas, Mercado manifestó que había adquirido la motocicleta de buena fe y como parte de pago. Además, indicó que junto con ese rodado había recibido una segunda moto, una Benelli TNT que tampoco tenía dominio colocado.

El hombre entregó voluntariamente el segundo vehículo a los efectivos para que verificaran su situación. Durante la inspección, los investigadores comprobaron que las numeraciones del motor y del cuadro eran originales de fábrica. Sin embargo, al consultar los registros correspondientes, establecieron que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente por un delito de robo, solicitado por la Fiscalía de Godoy Cruz, en Mendoza.