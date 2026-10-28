Rawson: un recorrido teatralizado para redescubrir la identidad y cultura de Villa Krause

El municipio de Rawson , a través del Área de Turismo , lanza una nueva propuesta artística, cultural y turística en el departamentp. Se trata de 'Villa Krause, una historia que cobra vida', un recorrido teatralizado para redescubrir la identidad y el patrimonio cultural de la villa cabecera.

Violencia intrafamiliar en Rawson: dos hermanos atacaron a sus padres y amenazaron con una tumbera

Murió el motociclista que había chocado con un auto en una esquina de Rawson

La iniciativa forma parte del programa “Conectá con Rawson y sus encantos” y consiste en un recorrido histórico urbano teatralizado, donde actores darán vida a personajes y momentos emblemáticos, ofreciendo una manera diferente, entretenida y participativa de conocer el pasado de la ciudad.

A lo largo de la experiencia, los participantes podrán sumergirse en distintas etapas de la historia local mediante representaciones que permiten acercarse a las costumbres, acontecimientos y protagonistas que construyeron la comunidad.

Desde el municipio se continúa impulsando el desarrollo del turismo local mediante propuestas innovadoras que revalorizan los espacios patrimoniales y generan puntos de encuentro entre vecinos y visitantes.

Detalles del evento e inscripción

Fecha: sábado 31 de octubre

sábado 31 de octubre Horario: a partir de las 20.

a partir de las 20. Punto de encuentro: intersección de Avenida España y Boulevard Sarmiento (Plaza Centenario, Villa Krause)

intersección de Avenida España y Boulevard Sarmiento (Plaza Centenario, Villa Krause) Entrada: libre y gratuita

La participación será libre y gratuita, con inscripción previa a través de distintas alternativas:

Vía WhatsApp: A través de Lito (Centro de Servicios al Vecino) al 264-570-2020 .

A través de Lito (Centro de Servicios al Vecino) al . En línea: Ingresando al formulario de inscripción de la Municipalidad de Rawson.

Con esta propuesta, la Municipalidad de Rawson reafirma su compromiso con la promoción turística, la preservación de la memoria colectiva y la puesta en valor de la identidad cultural, demostrando que las calles de Villa Krause no solo guardan historias, sino que también pueden volver a contarlas.