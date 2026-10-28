    • 28 de octubre de 2026 - 15:29

    Rawson: un recorrido teatralizado para redescubrir la identidad y cultura de Villa Krause

    El municipio de Rawson lanza ‘Villa Krause, una historia que cobra vida’, una propuesta que pone en valor uno de las zonas más representativos del departamento.

    El municipio de Rawson lanza una nueva propuesta artística, cultural y turística.

    El municipio de Rawson lanza una nueva propuesta artística, cultural y turística.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Rawson, a través del Área de Turismo, lanza una nueva propuesta artística, cultural y turística en el departamentp. Se trata de 'Villa Krause, una historia que cobra vida', un recorrido teatralizado para redescubrir la identidad y el patrimonio cultural de la villa cabecera.

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    Una propuesta interactiva en Rawson

    La iniciativa forma parte del programa “Conectá con Rawson y sus encantos” y consiste en un recorrido histórico urbano teatralizado, donde actores darán vida a personajes y momentos emblemáticos, ofreciendo una manera diferente, entretenida y participativa de conocer el pasado de la ciudad.

    A lo largo de la experiencia, los participantes podrán sumergirse en distintas etapas de la historia local mediante representaciones que permiten acercarse a las costumbres, acontecimientos y protagonistas que construyeron la comunidad.

    Puesta en valor del patrimonio y turismo familiar

    Esta iniciativa busca:

    • Poner en valor el patrimonio histórico y cultural del departamento.
    • Fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad y el conocimiento de sus raíces.
    • Ofrecer una alternativa turística y recreativa para disfrutar en familia, donde la historia cobra vida más allá de los relatos tradicionales.

    Desde el municipio se continúa impulsando el desarrollo del turismo local mediante propuestas innovadoras que revalorizan los espacios patrimoniales y generan puntos de encuentro entre vecinos y visitantes.

    Detalles del evento e inscripción

    • Fecha: sábado 31 de octubre
    • Horario: a partir de las 20.
    • Punto de encuentro: intersección de Avenida España y Boulevard Sarmiento (Plaza Centenario, Villa Krause)
    • Entrada: libre y gratuita

    La participación será libre y gratuita, con inscripción previa a través de distintas alternativas:

    Con esta propuesta, la Municipalidad de Rawson reafirma su compromiso con la promoción turística, la preservación de la memoria colectiva y la puesta en valor de la identidad cultural, demostrando que las calles de Villa Krause no solo guardan historias, sino que también pueden volver a contarlas.

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