Rawson: detuvieron a dos hermanos por amenazar con un arma tumbera y agredir a sus padres

Un joven de 20 años apuntó a su padre con un arma casera y su hermana de 21 forcejeó con su madre, que fue quien llamó a la Policía. Ambos quedaron aprehendidos en la madrugada de este lunes.

Un caso de violencia familiar terminó con dos hermanos detenidos en Rawson, luego de que agredieran y amenazaran a sus propios padres. La Policía intervino con urgencia porque había un arma de fuego en el lugar.

El episodio ocurrió cerca de la 1:00 de este lunes, en calle Julio Núñez. Los efectivos llegaron luego de que una mujer del Barrio El Molle denunciara la extrema agresividad con la que actuaban sus hijos.

Al llegar, los policías encontraron una situación de alta tensión. De inmediato aprehendieron a Jeremías Pérez (20), que tenía un arma de fuego de fabricación casera, conocida como “tumbera”. Según el reporte oficial, la usó para amenazar de muerte a su padre.

En paralelo, el personal detuvo a María Pérez (21), quien había protagonizado un violento forcejeo y agredido físicamente a su madre, la denunciante.