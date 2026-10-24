Rawson y Moreno sellaron una alianza estratégica para impulsar el desarrollo productivo

La Municipalidad de Rawson continúa fortaleciendo vínculos institucionales con gobiernos locales de distintos puntos del país. En esta oportunidad, el intendente Carlos Munisaga recibió la visita de la intendenta de Moreno, provincia de Buenos Aires, Mariel Fernández , en el marco de una agenda de trabajo que permitió avanzar en la firma de un convenio de cooperación entre ambos municipios.

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El encuentro tuvo como eje central el intercambio de experiencias de gestión y la articulación de políticas públicas orientadas al crecimiento de las comunidades, con especial interés en el desarrollo productivo, la planificación territorial y la generación de nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Uno de los principales puntos abordados fue la experiencia del municipio bonaerense en materia de desarrollo industrial, considerando que Moreno cuenta con antecedentes en la promoción de parques industriales y espacios destinados a potenciar la actividad económica.

En este sentido, Rawson busca aprovechar estos conocimientos y experiencias para avanzar en la planificación de un futuro Parque Industrial en el departamento, como una herramienta estratégica que permita fortalecer el entramado productivo, atraer inversiones, agregar valor a la producción local y generar nuevas oportunidades laborales.

Durante el encuentro, el intendente Carlos Munisaga destacó la importancia de construir vínculos entre municipios que permitan compartir experiencias y potenciar el desarrollo de las comunidades. " Estamos convencidos de que el crecimiento de Rawson requiere planificación, decisión política y una mirada estratégica hacia el futuro. Este encuentro con Mariel Fernández nos permite conocer experiencias de gestión que han dado resultados y avanzar en herramientas concretas para fortalecer nuestro desarrollo productivo, generar inversiones y crear más oportunidades de trabajo para nuestros vecinos", expresó Munisaga.

Asimismo, el jefe comunal puso especial énfasis en la posibilidad de proyectar un espacio industrial; "Rawson tiene un enorme potencial productivo, comercial y humano. Nuestro desafío es transformar ese potencial en oportunidades reales. Por eso queremos avanzar en el proyecto de un Parque Industrial que nos permita acompañar a nuestros emprendedores, comerciantes y empresarios, promover la radicación de nuevas industrias y consolidar un departamento con mayor desarrollo económico y generación de empleo", señaló.

Finalmente, Munisaga remarcó la importancia de la cooperación institucional como una herramienta para fortalecer el rol de los gobiernos locales, "Los municipios tenemos que ser protagonistas del desarrollo de nuestras comunidades. Cuando compartimos experiencias, articulamos políticas y trabajamos con objetivos comunes, podemos encontrar mejores soluciones para nuestros vecinos. Este convenio representa una oportunidad para seguir construyendo el Rawson que queremos: un departamento que crece, produce y genera oportunidades para todos", afirmó.

Por su parte, la visita de Mariel Fernández a San Juan también incluyó su participación en una actividad desarrollada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, donde se abordaron temáticas vinculadas con la gestión local, las políticas públicas y la articulación entre las universidades y el territorio.

La firma del convenio representa un paso importante en el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre Rawson y Moreno, abriendo nuevas posibilidades de cooperación técnica, intercambio de conocimientos y desarrollo de iniciativas conjuntas.

De esta manera, la gestión encabezada por Carlos Munisaga continúa impulsando una agenda orientada a la planificación estratégica, el crecimiento económico y la construcción de un Rawson con más producción, inversiones y oportunidades de desarrollo para sus vecinos.