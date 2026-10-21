Rawson abre un curso gratuito para aprender streaming y transmisiones en vivo: cómo y donde anotarse

La Municipalidad de Rawson abrió una nueva propuesta gratuita para quienes quieran introducirse en el mundo del streaming y la producción audiovisual. El curso de Operador de Streaming comenzará el próximo martes 27 de octubre y apunta a brindar herramientas prácticas para realizar transmisiones en vivo, manejar cámaras y coordinar los distintos elementos técnicos que intervienen detrás de una emisión digital.

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La iniciativa forma parte de la Academia de Streaming de Rawson y tendrá una duración de ocho encuentros presenciales. La propuesta está pensada tanto para personas que recién comienzan como para quienes ya están vinculados con la comunicación, las redes sociales, la producción de contenidos o el sector audiovisual y buscan incorporar conocimientos técnicos.

Durante el cursado se trabajará sobre configuración y operación de cámaras, equipos de transmisión, realización en vivo y mezcla de video, audio y gráficos . También se incluirá el manejo de OBS Studio y vMix , dos herramientas utilizadas para producir transmisiones profesionales y administrar diferentes fuentes de imagen y sonido en tiempo real.

La capacitación tendrá además una orientación práctica, de modo que los asistentes puedan aplicar los conocimientos en situaciones similares a las de una transmisión real. El objetivo es que los participantes no solo conozcan los programas, sino que puedan entender cómo organizar técnicamente una emisión desde el momento de preparar los equipos hasta la salida final al aire.

La propuesta se suma a otras capacitaciones tecnológicas que el municipio viene desarrollando para acercar nuevas herramientas vinculadas con empleo, comunicación digital y generación de contenidos . Rawson ya había impulsado anteriormente una Academia de Streaming destinada a formación en redes, marketing digital, edición de video y producción audiovisual.

Cuándo empieza y dónde serán las clases

De acuerdo con la convocatoria difundida este miércoles, las clases comenzarán el martes 27 de octubre, se realizarán los martes y jueves a las 18 y tendrán como sede el Centro de Convenciones Libertadores de América, ubicado en Boulevard Sarmiento 524 Oeste, en Villa Krause.

La participación es totalmente gratuita, aunque los cupos son limitados. La inscripción puede completarse de manera online a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Rawson o mediante el asistente virtual Lito, por WhatsApp al 264 570 2020.

Con ocho jornadas de formación, la propuesta busca acercar conocimientos que cada vez tienen mayor presencia en medios, emprendimientos, eventos, redes sociales y plataformas digitales, donde las transmisiones en vivo se convirtieron en una herramienta habitual para producir y distribuir contenidos.