Lo acusan de dispararle a un nene de 8 años en Rawson: la Policía allanó su casa y le encontró un arsenal

Un nene resultó herido en la pelvis durante una pelea en el Barrio El Molle. La investigación permitió identificar al autor y secuestrar 5 armas de fuego.

Las armas que le secuestraron al sospechoso de disparar contra un nene de 8 años.

Un nene de 8 años terminó herido de un disparo en la pelvis durante una gresca barrial en Rawson y, tras una investigación policial, allanaron la vivienda del presunto autor, donde encontraron un arsenal de armas de fuego y decenas de municiones. El sospechoso no fue hallado y sigue prófugo con pedido de captura.

El episodio ocurrió en el Barrio El Molle, cuando varias personas protagonizaban una pelea en la que se agredían con piedras y otros elementos contundentes. En medio del enfrentamiento, un hombre de entre 40 y 45 años habría sacado un arma de fuego corta de entre sus prendas y efectuado varios disparos hacia el grupo. Según indicaron desde fiscalía, el sospechoso sacó el arma de fuego para disipar la gresca con el fin de que no llegue a su casa.

Uno de los proyectiles alcanzó a un niño de 8 años que se encontraba en la zona. El menor sufrió una herida en la pelvis y fue trasladado a la Sala de Urgencias del Hospital Rawson, donde recibió atención médica. Según la información oficial, por ahora no le van a sacar el proyectil y se encuentra en buen estado de salud.

La denuncia fue radicada por su abuela, de 48 años, quien se presentó en representación del pequeño y permitió poner en marcha las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

A partir de las tareas investigativas realizadas por la Brigada de la UFI Genérica, los investigadores identificaron al presunto autor como Alvarado Cruz. Con esa información, se concretó un allanamiento en su vivienda, que terminó con el secuestro de varias armas y una importante cantidad de municiones, aunque con el sospechoso todavía libre y con pedido de captura.