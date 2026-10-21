Servicio Penitenciario: intentó ingresar un celular oculto en el zapato, pero el escaner lo delató

Un control en el acceso de visitas evitó el ingreso de un celular y otros elementos prohibidos al Servicio Penitenciario.

La tecnología aplicada a la seguridad institucional y la destreza del personal de control volvieron a ser determinantes en el Servicio Penitenciario de San Juan. Durante una jornada habitual de recepción de visitas, los procedimientos de inspección permitieron neutralizar un intento de ingreso de elementos no autorizados a los sectores de alojamiento de los internos.

El episodio revalida la eficacia de los protocolos vigentes, diseñados minuciosamente para evitar que objetos de uso prohibido, que representan un riesgo directo para el orden institucional, atraviesen los anillos de seguridad del establecimiento.

La detección temprana que desactivó el ilícito El hecho tuvo lugar durante la exhaustiva revisión que se le realiza a cada persona que acude al penal para visitar a un interno. Al momento en que un visitante avanzaba por la sala de inspección y sus pertenencias pasaban por el scanner de control, el operador de turno identificó en la pantalla una imagen sospechosa e inusual, claramente compatible con la densidad y forma de un aparato electrónico.

Sin dilaciones, el operador emitió el alerta correspondiente al personal de requisa. Al intervenir de inmediato sobre el sospechoso, los efectivos procedieron a una revisión detallada que confirmó las sospechas: oculto en el calzado del visitante se hallaba un paquete cuidadosamente envuelto en material plástico (nylon), una estrategia recurrente orientada a intentar burlar el equipamiento tecnológico y la inspección visual.

Al desarmar el envoltorio, el personal secuestró: Un teléfono celular en funcionamiento.

en funcionamiento. Una batería adicional.

adicional. Una sustancia vegetal, cuyas características resultaron compatibles con estupefacientes, quedando a disposición de las autoridades competentes para las pericias químicas correspondientes. Un binomio clave en el Servicio Penitenciario Este resultado favorable es consecuencia directa del trabajo articulado entre los recursos tecnológicos de última generación y el factor humano. La combinación de la experiencia operativa de los efectivos con programas de capacitación permanente permite perfeccionar el ojo crítico del personal, adaptándose a las modalidades de ocultamiento que se vuelven cada vez más complejas e ingeniosas.