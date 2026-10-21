    • 21 de octubre de 2026 - 09:50

    Alejandro Joel y Haubert Harin, muertos en un accidente: los detalles de la tragedia

    Una persona se salvó de milagro.

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    Alejandro Joel y  Haubert Harin, muertos en un accidente: los detalles de la tragedia

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    Dos hombres de 40 y 52 años fallecieron este martes por la noche tras un siniestro vial ocurrido sobre la ruta provincial 221, a la altura del paraje Las Limas, en Colonia Aurora, en la provincia de Misiones. En el hecho estuvieron involucradas dos motocicletas y un tractor. Además, una mujer de 38 años resultó lesionada.

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    Fuentes policiales consignaron que el accidente se registró cerca de las 21 horas y tuvo como protagonistas una motocicleta Honda Titan de 150 cc, conducida por Tomás Alejandro Joel (40), quien viajaba acompañado por Carmen S. (38), y una Honda Tornado de 250 cc, al mando de Anibaldo Haubert Harin (52).

    Como consecuencia del impacto, ambos motociclistas fallecieron. Según las primeras informaciones, el conductor de la Honda Tornado fue despedido del rodado y terminó debajo de un tractor conducido por Leandro B. (20), quien resultó ileso, añadieron los voceros.

    Efectivos de la Comisaría de Colonia Aurora y de la Policía Científica trabajan en el lugar realizando las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

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