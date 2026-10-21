Caso Germán Galleguillo: marcharon en Jáchal y pidieron investigar a más personas por el crimen

Familiares, amigos y vecinos de Germán Galleguillo, el joven de 24 años que murió tras recibir una herida de arma blanca durante una pelea en Tamberías, marcharon en la tarde del martes por el centro de Jáchal para exigir avances en la investigación y el esclarecimiento del caso. Durante la movilización, presentaron un petitorio con seis pedidos dirigidos a la Justicia, entre ellos que se analice la posible participación de otras personas y se revise la calificación legal del hecho.

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Desde la Plaza General San Martín, los manifestantes recorrieron distintos puntos de la ciudad y pasaron frente a la Oficina Judicial Multifuero, la sede de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del Norte y la Comisaría 21.ª.

La jornada estuvo acompañada por la consigna “Unidos x GERMÁN-San José de Jáchal”, bajo la cual los familiares y allegados reunieron firmas para respaldar una presentación formal. Al finalizar la marcha, regresaron a la plaza principal y aguardaron la posibilidad de ser recibidos por el fiscal Shoar Aballay, quien intervino en las primeras actuaciones vinculadas con el caso.

El petitorio, fechado el 20 de octubre, reúne una serie de planteos relacionados con la investigación de la muerte de Galleguillo. Uno de los principales reclamos es que se evalúe un posible cambio en la calificación legal, de homicidio simple a homicidio agravado por ensañamiento, siempre de acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente.

Los firmantes también solicitaron que se profundice la investigación para determinar si hubo otras personas involucradas en el episodio. En ese punto, hicieron referencia a la posibilidad de que las heridas hayan sido provocadas con dos tipos diferentes de armas blancas, una circunstancia que piden esclarecer.

Otro de los planteos apunta a investigar una posible omisión de auxilio por parte de quienes estaban en el lugar al momento de la pelea y que, según sostienen los peticionantes, no habrían asistido a la víctima.

Además, reclamaron que se aplique la normativa penal juvenil que corresponda en relación con la intervención de menores de edad, que las pruebas pendientes sean incorporadas con celeridad y que la familia reciba información sobre los avances y las decisiones adoptadas durante el proceso judicial.

Los seis puntos constituyen solicitudes de los familiares y vecinos y deberán ser evaluados por las autoridades competentes. El pedido de modificar la calificación legal no significa que la Justicia haya dispuesto ese cambio, ni que se encuentren acreditadas las circunstancias señaladas en el documento.

El reclamo del padre de Germán Galleguillo

Durante la movilización, Ángel Galleguillo, padre del joven fallecido, pidió que se investigue a todas las personas que estuvieron presentes durante el episodio. La familia busca que se esclarezcan las circunstancias de la pelea y se determinen las eventuales responsabilidades penales.

Germán tenía 24 años y era padre de dos niños. Murió después de resultar herido con un arma blanca durante un enfrentamiento ocurrido en la zona de Tamberías. En el marco de la causa, un adolescente de 17 años quedó involucrado en la investigación judicial.

Con la marcha y la presentación del petitorio, los allegados buscan que se profundicen las medidas investigativas, se incorporen los elementos de prueba pendientes y se analicen todas las circunstancias que rodearon la muerte del joven.

Por ahora, los planteos forman parte del reclamo presentado ante las autoridades y no constituyen conclusiones judiciales. La investigación deberá determinar cómo ocurrió el hecho y si existen otras personas con responsabilidad en la muerte de Galleguillo.