    • 21 de octubre de 2026 - 07:14

    "Voy a volar todo": investigan la segunda amenaza de bomba en el Centro Cívico en menos de cinco días

    Ocurrió ayer martes cuando hallaron una nota en un baño del cuarto piso. El episodio ocurrió cinco días después de otra amenaza que llegó a través del 911.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Centro Cívico de San Juan volvió a ser escenario de un operativo de seguridad este martes tras una nueva amenaza de bomba. En apenas cinco días, el edificio recibió dos advertencias de este tipo, ambas derivaron en evacuaciones y, hasta el momento, no tendrían responsables identificados.

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    A diferencia del episodio anterior, cuando el alerta llegó a través de una llamada telefónica al 911, esta vez la advertencia apareció escrita en un papel. Una persona encontró la nota en uno de los baños del cuarto piso, con un mensaje intimidante: “Hay una bomba. Voy a volar todo”.

    Tras el hallazgo, las autoridades activaron el protocolo de seguridad y ordenaron evacuar el edificio para resguardar a quienes se encontraban en su interior. Entre ellos había participantes del I Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, que se desarrollaba en el auditorio Eloy Camus.

    La investigación quedó en manos de la UFI Genérica, que busca establecer quién dejó el papel y determinar el origen de la amenaza. Por el momento, no se informó la identidad de un posible responsable.

    Al igual que en el caso ocurrido este martes, ese hecho tampoco tendría, por el momento, un responsable identificado. La reiteración de las amenazas en un lapso tan breve vuelve a poner el foco en la seguridad del edificio público y en las investigaciones para determinar quiénes están detrás de las advertencias.

    Según los antecedentes señalados, había pasado poco más de un año desde los últimos llamados de esta naturaleza. En ocasiones anteriores, algunas de estas alertas resultaron ser falsas y sus responsables terminaron involucrados en causas judiciales.

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