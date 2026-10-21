"Voy a volar todo": investigan la segunda amenaza de bomba en el Centro Cívico en menos de cinco días

Ocurrió ayer martes cuando hallaron una nota en un baño del cuarto piso. El episodio ocurrió cinco días después de otra amenaza que llegó a través del 911.

El Centro Cívico de San Juan volvió a ser escenario de un operativo de seguridad este martes tras una nueva amenaza de bomba. En apenas cinco días, el edificio recibió dos advertencias de este tipo, ambas derivaron en evacuaciones y, hasta el momento, no tendrían responsables identificados.

A diferencia del episodio anterior, cuando el alerta llegó a través de una llamada telefónica al 911, esta vez la advertencia apareció escrita en un papel. Una persona encontró la nota en uno de los baños del cuarto piso, con un mensaje intimidante: “Hay una bomba. Voy a volar todo”.

Tras el hallazgo, las autoridades activaron el protocolo de seguridad y ordenaron evacuar el edificio para resguardar a quienes se encontraban en su interior. Entre ellos había participantes del I Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, que se desarrollaba en el auditorio Eloy Camus.

La investigación quedó en manos de la UFI Genérica, que busca establecer quién dejó el papel y determinar el origen de la amenaza. Por el momento, no se informó la identidad de un posible responsable.

El antecedente: una llamada al 911 El nuevo episodio se produjo apenas cinco días después de otra amenaza que también obligó a evacuar el Centro Cívico. En aquella oportunidad, la advertencia se realizó mediante una llamada al 911 desde un número con prefijo 011.