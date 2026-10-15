Amenaza de bomba en el Centro Cívico: activaron el protocolo y evacúan el lugar

Bomberos y personal policial se encuentran trabajando en el lugar. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un explosivo en el lugar.

Una amenaza de bomba obligó a evacuar el Centro Cívico de San Juan este jueves por la tarde, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presunta presencia de un explosivo en el edificio estatal. El operativo se desplegó pasadas las 18, en momentos en que se desarrollaba la Marcha Universitaria por el centro sanjuanino.

Tras recibir la advertencia, se activó un procedimiento de seguridad que incluyó la intervención de personal policial, Bomberos y Emergencias Médicas, que acudieron al lugar para llevar adelante las tareas correspondientes.

A esa hora, la actividad en las distintas reparticiones estatales era menor, debido a que gran parte de las oficinas ya había finalizado su jornada laboral. Sin embargo, la amenaza obligó a poner en marcha el protocolo preventivo y a desalojar el edificio.

El episodio volvió a poner en escena las amenazas de este tipo, que habían dejado de registrarse con frecuencia en San Juan. Según los antecedentes señalados, había pasado poco más de un año desde los últimos llamados de esta naturaleza. En ocasiones anteriores, algunas de estas alertas resultaron ser falsas y sus responsables terminaron involucrados en causas judiciales.

Mientras tanto, el personal de seguridad continuaba trabajando en el Centro Cívico para determinar el alcance de la amenaza y establecer si existía algún riesgo real.