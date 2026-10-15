    • 15 de octubre de 2026 - 10:28

    Un anciano murió atropellado por su propia camioneta

    La víctima murió este martes en la localidad de Santa Cruz luego de que su vehículo comenzara a desplazarse de manera inesperada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 86 años murió en El Calafate, Santa Cruz, luego de ser atropellado por su propia camioneta. La víctima sufrió heridas de extrema gravedad y falleció poco después de ser trasladada de urgencia al hospital local.

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    Según informaron portales locales, el accidente se produjo cuando el hombre puso en marcha su vehículo. Por motivos que todavía se desconocen, la camioneta comenzó a moverse de manera imprevista y terminó arrollándolo.

    El episodio ocurrió en una zona céntrica de la localidad y motivó la intervención de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para asistir al hombre. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado de urgencia al Hospital SAMIC, donde los profesionales de la salud intentaron estabilizarlo.

    Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso al centro de salud.

    La Policía de Santa Cruz lleva adelante una investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el atropello. Por el momento, no se dieron a conocer detalles precisos sobre la secuencia del hecho ni sobre los factores que provocaron el desplazamiento inesperado del vehículo.

    Uno de los puntos centrales será determinar qué sucedió en los instantes previos al impacto y por qué la camioneta avanzó mientras su propietario se encontraba junto a ella.

    Hasta el momento, las autoridades no difundieron conclusiones oficiales sobre la mecánica del accidente. Tampoco trascendieron precisiones sobre la ubicación exacta del episodio ni sobre la existencia de testigos que hayan presenciado lo ocurrido.

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