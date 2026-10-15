Caso Agostina Vega: se conoció el video de Claudio Barrelier desde la cárcel para la mamá de la nena asesinada

Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años, le envió un mensaje a Melisa Heredia, madre de la víctima , desde la cárcel de Cruz del Eje, Córdoba. En el video, difundido por El Doce, insistió en su intención de enfrentarla cara a cara y lanzó acusaciones contra ella, sin que esas afirmaciones hayan sido acreditadas judicialmente.

Encontraron una foto de una mujer desnuda y maniatada en el celular de Claudio Barrelier, el acusado del crimen de Agostina Vega

“Melisa, quiero que estés frente a frente para poder de una vez por todas que se sepa la verdad”, expresó Barrelier . Luego, agregó: “Necesito decirte de frente para que se sepa todo y tu familia te va a terminar odiando”.

Durante la grabación, el acusado también hizo afirmaciones sobre la vida de Agostina y su madre. “Van a saber que vos entregaste a tu hija, las cosas que hiciste con tu hija. Espero que digas la verdad, no podemos seguir así”, manifestó , sin aportar en ese mensaje elementos que acrediten sus dichos.

Además, aludió a una supuesta producción de contenido pornográfico. “Tu hija misma salió a decirle a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos producías pornografía con tu celular”, sostuvo . También afirmó que las compañeras de la adolescente se reían por lo que veían.

En otro tramo del video, Barrelier volvió a desafiar a Heredia a mantener un encuentro cara a cara . “Animate a estar al frente mío de una vez por todas, para que la gente que me odia sepa la verdad, para que lo cuentes de una vez por todas”, expresó.

El mensaje se conoció después de que el acusado declarara por videollamada desde la cárcel en el marco de una investigación paralela por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. Durante la audiencia, negó los hechos investigados y expuso su versión sobre el material hallado en dispositivos digitales.

En ese expediente, además, le ampliaron la imputación por la presunta tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual que involucran a menores de edad. Según informó El Show del Lagarto, Agostina no aparecería en ninguna de esas imágenes.

La defensa de Barrelier, encabezada por el abogado Carlos Argüello, había solicitado un careo con Heredia y sostenido que el material investigado no tenía relación con la adolescente ni con el femicidio.

Mientras avanza esa investigación, Barrelier permanece detenido por el crimen de Agostina Vega, una causa que ya fue elevada a juicio. Las acusaciones que lanzó contra la madre de la adolescente forman parte de su mensaje y no deben interpretarse como hechos probados judicialmente.