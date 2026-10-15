Cayó en Chimbas un condenado a 18 años de prisión y lo vinculan a una seguidilla de robos

Un hombre con un extenso historial delictivo fue detenido este miércoles en Chimbas, luego de intentar escapar al advertir la presencia policial. Se trata de Pablo Andrés Tello, de 32 años , quien registraba un pedido de captura al Juzgado de Ejecución Penal y cuya pena unificada de 18 años de prisión tiene previsto su vencimiento para julio de 2034.

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El procedimiento fue realizado alrededor de las 22 por efectivos de calle y de la sede de la Subcomisaría Cipolletti, entre ellos los agentes Franco González y Franco Carrizo, mientras desarrollaban tareas operativas e investigativas en la vía pública. Según el informe policial, los uniformados reconocieron a Tello y, cuando intentaron entrevistarlo, el hombre salió corriendo. Sin embargo, fue alcanzado a los pocos metros.

Tras identificarlo y verificar su situación judicial, los efectivos constataron que existía un pedido de captura al no regresar al Penal de Chimbas y tras recibir el beneficio de las salidas transitorias. Además es investigado por nuevos hechos delictivos.

Luego de trasladarlo a la dependencia policial, se dio intervención al secretario de turno del Juzgado de Ejecución Penal, Jesús Tiván, quien impartió las directivas correspondientes. De acuerdo con el acta, una vez completadas las actuaciones, Tello debía ser trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

Los antecedentes judiciales consignados en el informe dan cuenta de distintas condenas y resoluciones a lo largo de los últimos años. Entre ellas, figura una condena de mayo de 2016 a cinco años y seis meses de prisión, que posteriormente fue unificada con otra pena hasta alcanzar los 17 años y seis meses de prisión efectiva.

En febrero de 2018 se le concedió la libertad condicional, pero en abril de ese mismo año recibió una nueva condena de 12 años de prisión, que también fue unificada con la anterior.

La cronología judicial incluye además una declaración de rebeldía y orden de captura en diciembre de 2023, una prisión preventiva en mayo de 2024 y una condena de un año y seis meses de prisión efectiva en julio de ese año.

En abril de 2025 se revocó el beneficio de salidas transitorias y se volvió a declarar su rebeldía. Finalmente, en agosto de 2025 fue condenado a seis meses de prisión efectiva, con una nueva unificación de penas que fijó una condena única de 18 años de prisión.

Según la documentación aportada, el vencimiento de esa pena está previsto para el 27 de julio de 2034.

Bajo sospecha por el robo de una moto y cinco arrebatos

Además de su situación judicial, Tello es investigado por su presunta vinculación con una serie de hechos delictivos recientes en San Juan.

De acuerdo con la información reunida por los investigadores, habría participado en la sustracción de una motocicleta Honda Twister de 250 centímetros cúbicos, de color negro. Posteriormente, presuntamente junto con otro hombre de apellido Moreno, habría intervenido en al menos cinco robos bajo la modalidad de arrebato, en los que se habría utilizado un arma de fuego para intimidar a las víctimas.

En ese contexto, el martes 13 de octubre, efectivos policiales detuvieron a su presunto cómplice, un hombre de apellido Moreno, en inmediaciones de las calles Díaz y Centenario, en Chimbas, durante un procedimiento que dio lugar a la intervención del sistema especial de Flagrancia.

La posible participación de Tello en esos episodios continúa bajo investigación y deberá ser determinada por la Justicia. Por el momento, su detención del miércoles se enmarca en la medida judicial vinculada al Juzgado de Ejecución Penal.