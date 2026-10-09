Arrastró a un policía retirado para robarle el celular: tras una persecución de cinco cuadras, cayó el "Tony" Oviedo

El ladrón era investigado por otros 3 arrebatos de celulares. La última víctima fue un policía retirado de 69 años de Chimbas.

Oscar "Tony" Oviedo, detenido por robarle a varias personas, entre esas, a un policía retirado.

Un hombre conocido como Oscar “Tony” Oviedo, de 30 años, fue detenido en Chimbas luego de una persecución policial que se extendió por aproximadamente cinco cuadras. El sospechoso tenía pedido de captura por una causa de robo y era señalado por su presunta participación en una serie de arrebatos de celulares registrados durante la última semana.

El episodio más reciente tuvo como víctima a Illanes, un policía retirado de 69 años, quien habría sido atacado en el interior del barrio Andacollo 7. Según la información aportada sobre el caso, el agresor lo golpeó y lo arrastró por el suelo mientras intentaba sustraerle el teléfono celular. La violencia del ataque puso al jubilado en una situación de especial vulnerabilidad.

De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento, entre la semana pasada y estos días se habían registrado tres hechos de robo bajo la modalidad de arrebato de celulares en los que Oviedo habría sido mencionado. A partir de esos señalamientos y de la orden de detención vigente, los efectivos salieron a buscarlo.

Cómo fue la detención en Chimbas El procedimiento se concretó alrededor de las 13.45 del miércoles 7 de octubre, cuando personal de la Subcomisaría Cipolletti realizaba recorridas de prevención por el barrio Andacollo 7 y sus alrededores.

Al llegar a la intersección de las calles Favaloro y Tambor de Tacuarí, los uniformados observaron a un hombre cuyas características coincidían con las del sospechoso que buscaban. Cuando se identificaron como policías, el sujeto emprendió la fuga a pie.