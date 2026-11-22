Un hombre de 29 años fue detenido en Angaco luego de ser sorprendido trasladando una bomba de agua que, minutos antes, había sido sustraída de una vivienda del departamento San Martín. El procedimiento se inició cuando efectivos policiales advirtieron que circulaba en bicicleta con un bulto sospechoso.

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Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 17:30, cuando personal de la Unidad Operativa Las Tapias, de Angaco , entrevistó a un hombre que transitaba por calle Divisoria, llegando a calle Nacional, a bordo de una bicicleta tipo mountain bike negra.

El sujeto llevaba un bulto envuelto en nylon negro del que sobresalía un caño de PVC. Cuando los efectivos le consultaron por sus datos, habría arrojado el paquete al piso e intentado escapar, pero fue interceptado y reducido por los uniformados.

Al revisar lo que había descartado, los policías observaron que se trataba de una bomba de agua con su respectivo cableado.

En medio del procedimiento, dos hombres llegaron en motocicleta y manifestaron que habían sufrido el robo de una bomba de agua en un domicilio ubicado sobre calle Divisoria, entre Zapata y Nueva España, en San Martín . Uno de ellos aseguró haber visto minutos antes al sospechoso en la vivienda de un tío, lindante con su propiedad.

Posteriormente, se presentó una mujer de apellido Fernández, de 35 años, quien reconoció la bomba como de su propiedad.

Además, durante una inspección en las inmediaciones, los uniformados encontraron un adaptador blanco y celeste para tres tomacorrientes y un alargue negro con enchufe y toma corriente, elementos que también fueron reconocidos por la damnificada y que habían sido encontrados cerca de un canal de riego.

El sospechoso fue identificado como Gabriel Omar Bustos, de 29 años, domiciliado en Angaco. Tras la consulta con el ayudante fiscal Gustavo Mendoza, se dispuso avanzar bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

Bustos quedó vinculado al legajo, caratulado Robo, y alojado en sede de la Comisaría 20ª, mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales correspondientes.