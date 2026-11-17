Los primeros pasos del Dulce Panificacion Santa Bárbara, de Adelina del Carmen Ferreyra se dieron hace unos cinco años atrás. Previamente su vida estuvo fuertemente vinculada al campo, donde ayuda a su madre con los quehaceres diarios, lo que le permitió adquirir conocimientos que luego pudo volcar a su emprendimiento.

Todo nació cuando se comenzó a gestar una red de mujeres de San Martín, Angaco y Albardón. La intención era capacitarse y formarse en distintas materias para luego traducir esos conocimientos en producción y poder vender en ferias, sumando un ingreso extra a sus economías familiares. “Luego se desarmó el grupo y cada una quedó con lo suyo. Yo seguí con mi proyecto” , comenta la angaquera en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Gracias a distintas capacitaciones a sus conocimientos adquiridos, Adelina comenzó a producir distintas opciones de panificación artesanal, sumó dulces caseros y hasta licores; productos que exhibía y con los que conquistaba paladares en distintas ferias, más que nada las departamentales.

De espíritu inquieto, desde que inició con Santa Bárbara, Adelina no paró de producir como de sumar conocimientos que la ayudarán a posicionar su proyecto. Sin embargo, ser parte de las Emprendedoras del Sol no formó parte de sus planes hasta este año.

El proyecto de Adelina tuvo una participación previa en la Fiesta Nacional del Sol, pero desde un lugar diferente al que va a experimentar ahora. Cuenta que hace dos años fue convocada por el municipio para sumar sus productos al stand del departamento.

“Me invitaron para llevar mis dulces y degustar, y me ofrecieron que enseñara a hacer pan dulce y budines, pero nunca se me dio por presentarme como emprendedora”, asegura entre risas.

Sucede que Adelina por poco no se presenta. La charla de la convocatoria a emprendedoras departamentales se dio en medio de una de las tantas ferias en las que participa. Sus compañeras, con quien comparte las jornadas de venta, comenzaron a ponerse de acuerdo para presentarse todas, cada una con su emprendimiento, y no demoraron en convencer a la angaquera de sumarse, quien dudó hasta último minuto. “Ellas insistían en que nos presentáramos. Creo que fui una de las últimas que se inscribió”, confiesa.

Presentar el proyecto fue el inicio de una nueva aventura que vivirá Adelina. Admite que no esperaba ser la seleccionada por el jurado, en parte por su formación, en parte por su edad. “No esperaba ser elegida, siempre pedía que saliera otra. No tengo secundario y uno no sabe cómo se va a defender, cómo va a responder”, sostiene.

Sin embargo, Dulce panificación Santa Bárbara fue la favorita del jurado y ahora queda la instancia final, que es presentar el emprendimiento al jurado de la instancia provincial. En la previa, tanto Adelina como el resto de las representantes departamentales estarán tomando distintas capacitaciones coordinadas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Con 76 años, dos hijos y cinco nietos, Adelina es una de las mujeres de mayor edad que participa en la actual edición de Emprendedoras del Sol. Sin embargo, no deja que su edad sea un impedimento para seguir aprendiendo, crecer y aprovechar esta oportunidad que le brinda la vida.

“Estoy media nerviosa por todo lo que se viene. Es algo nuevo que me enseña que uno se debe animar a aprender. No es nada del otro mundo. A mí por ahí lo que me asustan son las entrevistas, porque no estoy acostumbrada”, sostiene entre risas Adelina del Carmen Ferreyra.