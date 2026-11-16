Los vinos sanjuaninos tuvieron un destacado protagonismo en la quinta edición del Concurso Nacional Guarda 14 , que distinguió a algunas de las principales expresiones de la vitivinicultura argentina. Bodegas de la provincia consiguieron importantes reconocimientos en las categorías Oro y Gran Oro , en una ceremonia que contó con la presencia de autoridades del Gobierno de San Juan y referentes de la industria vitivinícola nacional.

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Entre los premios más importantes de la jornada se destacó el Gran Oro obtenido por 907 Wines, con dos etiquetas: su Chardonnay de Altura Reserva 2021 , elaborado en Ullum, y Efecto Mariposa Malbec Reserva 2020 , proveniente del Valle de Pedernal. Ambos vinos alcanzaron uno de los máximos reconocimientos del certamen.

A ellos se sumaron otros dos vinos sanjuaninos distinguidos con Gran Oro : Putruele Reserva Chardonnay 2026, de Bodega Putruele, y Entre Tapias Malbec Reserva 2024, de Bodega Entre Tapias , elaborado en Barreal. También recibió esta distinción Perseo Malbec 2023, de Bodega Bubica, procedente del Valle de Tulum.

En la categoría Oro , San Juan también tuvo una presencia destacada. Finca Pedernal obtuvo una medalla por su Deslumbrante Malbec 2024 , elaborado en el Valle de Pedernal. Por su parte, Bodega Putruele fue reconocida por Toia Blend de Tintas 2024 , también de Pedernal, mientras que Bodega Bubica sumó otro reconocimiento con Pandora Moscatel Dulce Natural 2024 , del Valle de Tulum.

La alegría de los ganadores de Guarda 14 en esta quinta edición.

De esta manera, los vinos de distintos valles productivos sanjuaninos consiguieron posicionarse entre los destacados de una competencia que reunió muestras de diferentes provincias argentinas y que buscó reconocer la calidad y la evolución de la industria nacional.

Presencia institucional de San Juan

La ceremonia contó con la participación de representantes del Gobierno de San Juan vinculados con las áreas productivas, industriales y vitivinícolas.

Asistieron Alfredo Aciar, secretario de Coordinación del Ministerio de Producción; Alfredo Draque, director de Agricultura; Alejandro Martín, secretario de Industria, Comercio y Servicios; Juan Carlos Hidalgo, director de Desarrollo Vitivinícola, y Fabricio Ferrandi, director de Sanidad Vegetal.

Funcionarios sanjuaninos formaron parte del evento realizado en Mendoza.

La presencia de estos funcionarios acompañó una jornada que puso en valor el desarrollo de la actividad vitivinícola y el trabajo de las bodegas de las distintas regiones productoras del país.

Un concurso nacional con evaluación a ciegas

Organizado por Diario de Cuyo y Diario Los Andes, Guarda 14 celebró su quinta edición con un sistema de evaluación que siguió las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV).

La dirección técnica y la presidencia del jurado estuvieron a cargo de la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi. En esta oportunidad, participaron 42 especialistas de distintas provincias, entre enólogos, ingenieros agrónomos, maestros destiladores, sommeliers y comunicadores especializados.

Uno de los aspectos centrales del concurso fue la evaluación a ciegas, con muestras codificadas y botellas cubiertas para garantizar el anonimato de las marcas y bodegas participantes. El proceso de codificación contó con la intervención de la escribana Silvia Cervós.

Pablo Dellazoppa, Gerente General de Diario de Cuyo.

Además, esta edición incorporó una actualización del software desarrollado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, adaptado a las modificaciones introducidas por la OIV. Se utilizaron nuevas fichas de evaluación consensuadas por la Unión Internacional de Enólogos y la propia organización internacional, convirtiendo a Guarda 14 en el primer concurso del país en incorporar esta actualización.

El certamen también incluyó una categoría de bebidas de innovación, que contempló cócteles, sidras y productos de bajo contenido alcohólico, en respuesta a las nuevas tendencias de consumo.

Reconocimientos de todo el país

La quinta edición de Guarda 14 también distinguió a numerosas etiquetas de Mendoza, La Rioja, Salta, Tucumán, Córdoba, Chubut, Río Negro y Neuquén, entre otras provincias.

En la categoría Gran Oro se destacaron, además de los vinos sanjuaninos, productos de bodegas como Piattelli Vineyards, Fortaleza, Viña Artesano, Mauricio Lorca, Atamisque, Luigi Bosca y Huentala Wines.

La ceremonia incluyó también la entrega de trofeos especiales a los productos de mayor puntaje en cada categoría. Entre ellos, el reconocimiento al mejor vino blanco fue para 907 Chardonnay de Altura Reserva 2021, de la bodega sanjuanina 907 Wines.

La distinción al mejor vino tinto y mejor Malbec quedó en manos de Piattelli Vineyards, con su Malbec Mendoza 2024. Bodega Bressia obtuvo el trofeo al mejor espumante, Casa Tapaus Destilería fue reconocida por su aguardiente de orujo de Malbec como mejor bebida espirituosa, El Lado Polo del Mundo recibió el premio a la mejor bebida de innovación y Famiglia Cartellone fue distinguida por su vino rosado.

La jornada concluyó con un reconocimiento a los integrantes del jurado y un brindis con los vinos y bebidas premiados, en una nueva edición de un concurso que busca poner en valor la calidad, la diversidad y el potencial de la producción vitivinícola y de bebidas de la Argentina.

Fotos: Daniel Caballero y Marcelo Álvarez, Diario Los Andes.