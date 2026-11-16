Tormentas fuertes, ráfagas y granizo: ampliaron el alerta amarilla para el Gran San Juan

Protección Civil informó durante la siesta de este lunes que el Servicio Meteorológico Nacional extendió el área de cobertura. Se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo hacia la noche.

El pronóstico de inestabilidad para este lunes 16 de noviembre sumó nuevas jurisdicciones en la provincia. Durante la siesta, la Dirección de Protección Civil comunicó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el mapa de la Alerta Amarilla por tormentas, ampliando su alcance para incluir a gran parte del Gran San Juan.

De esta manera, el área bajo advertencia —que inicialmente comprendía únicamente a los departamentos del este sanjuanino: Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil— ahora abarca también al núcleo urbano provincial, donde se aguarda el desarrollo de fenómenos climáticos hacia la noche de este lunes.

De acuerdo con el reporte técnico difundido por el organismo, las zonas alcanzadas serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. El frente podría provocar abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, acompañada por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y la posible caída ocasional de granizo.

Respecto a los registros hídricos previstos, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque desde Protección Civil advirtieron que esas marcas podrían verse superadas de forma puntual en distintos sectores.