Rawson se anticipa a las tormentas: limpió 15 kilómetros de cunetas y relevó 200 casas para posibles evacuaciones

Ante la posibilidad de tormentas fuertes y anegamientos , Rawson puso en marcha un operativo preventivo que combina obras sobre desagües con un relevamiento casa por casa. En apenas un mes se intervinieron casi 15 kilómetros de cunetas y unas 200 viviendas ya fueron identificadas como potencialmente vulnerables.

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El trabajo forma parte de la coordinación entre el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) y la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE). La intención es definir con anticipación qué recursos, familias e instituciones deberán intervenir si una tormenta obliga a asistir o evacuar vecinos.

El antecedente inmediato explica parte de la preocupación: durante las tormentas de agosto de 2025 , Rawson llegó a registrar 785 incidentes en apenas cuatro jornadas de lluvia . Esa información ahora es utilizada para identificar las áreas donde una nueva contingencia podría generar mayores complicaciones.

Durante los últimos 31 días trabajaron diez cuadrillas , cada una integrada por entre seis y siete operarios, en tareas de limpieza, desmalezamiento, profundización de cunetas y recuperación de desagües.

Según los datos municipales, las intervenciones alcanzaron 14.980 metros de cunetas distribuidos en 13 calles y cinco barrios. Además, fueron retiradas aproximadamente 3.500 toneladas de material , que demandaron unos 120 viajes de transporte.

Entre los sectores donde se realizaron trabajos aparecen los barrios CGT, Edilco y Teniente Silva, además de distintos tramos de calles Mendoza, Güemes, Perona y Progreso.

Las cuadrillas también avanzaron sobre el drenaje Chaparro, donde las obras alcanzan alrededor del 40%, y en sectores de Calle 5. El objetivo es liberar las vías de escurrimiento y reducir la acumulación de agua en los puntos más expuestos.

Las 200 viviendas que quedaron bajo seguimiento

La otra parte del operativo se desarrolla directamente en los barrios. Equipos municipales recorrieron unas 200 viviendas, principalmente en Médano de Oro y El Medanito, para conocer qué familias podrían requerir asistencia ante una emergencia.

El relevamiento alcanzó sectores como Villa Navidad, Villa Esperanza, Barrio Quintian, Callejón La Troja, Los Surgentes, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y Cristo Pobre. En cada domicilio se analizaron las condiciones generales de habitabilidad, el estado de los techos y las posibilidades de una eventual evacuación.

Con esa información se busca determinar qué recursos necesitaría cada familia y establecer contactos para organizar autoevacuaciones cuando resulte posible. El municipio también prevé ampliar los recorridos hacia Villa San Damián, Villa Hipódromo y Lote Hogar 32.

Iglesias y otras instituciones podrían recibir evacuados

El plan no se limita a saber qué viviendas están en riesgo. Rawson comenzó además a coordinar con instituciones religiosas y organizaciones territoriales que ofrecieron sus instalaciones como posibles centros de alojamiento en caso de una emergencia.

“Nuestro objetivo es llegar antes de que ocurra la emergencia”, señaló el intendente Carlos Munisaga durante la reunión de coordinación, al explicar que también trabajan con fuerzas de seguridad, entidades vecinales y familias de las zonas relevadas.

Rawson cuenta actualmente con una brigada permanente de Protección Civil integrada por 12 agentes y un sistema tecnológico que permite registrar reclamos, antecedentes de tormentas y zonas consideradas de riesgo.

Los trabajos continuarán durante las próximas semanas sobre los sistemas de drenaje y en los sectores todavía pendientes de relevamiento, mientras Provincia y Municipio terminan de ajustar los protocolos que deberán activarse ante una eventual emergencia climática.