Abusó sexualmente de su sobrina de 15 años en Rawson: lo condenaron a 7 años de prisión efectiva

Un hombre fue condenado a siete años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su sobrina, una adolescente de 15 años , en dos episodios ocurridos en el departamento Rawson. El acusado fue declarado culpable por unanimidad tras un juicio oral y público en el que la Fiscalía logró acreditar los hechos.

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La resolución fue dictada por un Tribunal Colegiado, que además dispuso la prisión preventiva del condenado en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia quede firme.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Valentina Bucciarelli, de la UFI ANIVI, con la intervención de los ayudantes fiscales Nahuel Ibazeta, Luciana Fasoli y Fernando Guerrero. También participó como colaboradora Rocío Toledo.

Según pudo reconstruir la investigación, los hechos ocurrieron entre abril y junio de 2025 en una vivienda de Rawson, perteneciente a la abuela paterna de la víctima. El condenado es hermano del padre de la adolescente.

En uno de los episodios, cuando la joven concurrió de visita al domicilio, su tío abusó sexualmente de ella mediante acceso carnal. En otra oportunidad, dentro del mismo período y en el mismo inmueble, realizó tocamientos en sus glúteos por encima de la ropa.

Los hechos fueron encuadrados como abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual simple.

Cómo se conoció el caso

La situación salió a la luz cuando la adolescente contó lo sucedido en el ámbito escolar. A partir de esa revelación, se dio intervención a las autoridades correspondientes y se radicó la denuncia ante la UFI ANIVI.

Desde entonces, la Fiscalía inició una investigación que permitió reunir las pruebas necesarias para sostener la acusación durante el debate oral y lograr que el tribunal declarara la responsabilidad penal del acusado.

Finalmente, los jueces resolvieron condenarlo a siete años de cárcel efectiva y ordenaron que permanezca detenido mientras se espera que la sentencia adquiera firmeza.