    • 13 de noviembre de 2026 - 20:58

    Abusó sexualmente de su sobrina de 15 años en Rawson: lo condenaron a 7 años de prisión efectiva

    El hombre fue declarado culpable por dos episodios de abuso sexual ocurridos entre abril y junio de 2025, en la vivienda de la abuela paterna de la adolescente. La condena fue unánime y quedó detenido con prisión preventiva.

    tribunales 26-03-26
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue condenado a siete años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su sobrina, una adolescente de 15 años, en dos episodios ocurridos en el departamento Rawson. El acusado fue declarado culpable por unanimidad tras un juicio oral y público en el que la Fiscalía logró acreditar los hechos.

    Leé además

    La Expo Creativa de Rawson contará, entre otros protagonistas, con la Asociación de Milongueros de San Juan.

    Expo Creativa: arte, música y cultura se fusionan en Rawson
    La fiesta tradicional de Médano de Oro, en Rawson, cambia de nombre y agrega una jornada.

    Rawson renueva su tradicional Fiesta de la Destreza Criolla: nuevo nombre, jornada extra y artistas nacionales

    La resolución fue dictada por un Tribunal Colegiado, que además dispuso la prisión preventiva del condenado en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia quede firme.

    La acusación estuvo a cargo de la fiscal Valentina Bucciarelli, de la UFI ANIVI, con la intervención de los ayudantes fiscales Nahuel Ibazeta, Luciana Fasoli y Fernando Guerrero. También participó como colaboradora Rocío Toledo.

    Dos episodios de abuso en la casa de su abuela

    Según pudo reconstruir la investigación, los hechos ocurrieron entre abril y junio de 2025 en una vivienda de Rawson, perteneciente a la abuela paterna de la víctima. El condenado es hermano del padre de la adolescente.

    En uno de los episodios, cuando la joven concurrió de visita al domicilio, su tío abusó sexualmente de ella mediante acceso carnal. En otra oportunidad, dentro del mismo período y en el mismo inmueble, realizó tocamientos en sus glúteos por encima de la ropa.

    Los hechos fueron encuadrados como abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual simple.

    Cómo se conoció el caso

    La situación salió a la luz cuando la adolescente contó lo sucedido en el ámbito escolar. A partir de esa revelación, se dio intervención a las autoridades correspondientes y se radicó la denuncia ante la UFI ANIVI.

    Desde entonces, la Fiscalía inició una investigación que permitió reunir las pruebas necesarias para sostener la acusación durante el debate oral y lograr que el tribunal declarara la responsabilidad penal del acusado.

    Finalmente, los jueces resolvieron condenarlo a siete años de cárcel efectiva y ordenaron que permanezca detenido mientras se espera que la sentencia adquiera firmeza.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Hallazgo en Rawson. IMAGEN ILUSTRATIVA. 

    Allanaron una casa en Rawson y encontraron algo desconcertante

    desde rawson hasta fadea: los sanjuaninos esperan al papa leon xiv desde uno de los cuadrantes mas cercanos al altar

    Desde Rawson hasta Fadea: los sanjuaninos esperan al Papa León XIV desde uno de los cuadrantes más cercanos al altar

         

    Hallaron a una mujer muerta en una vivienda abandonada de Rawson y la Justicia investiga qué pasó

    silvia martin, de rawson: cuando la jubilacion abre la puerta a nuevas oportunidades y ensena que no hay edad para cumplir suenos

    Silvia Martín, de Rawson: cuando la jubilación abre la puerta a nuevas oportunidades y enseña que no hay edad para cumplir sueños