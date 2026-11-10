    • 10 de noviembre de 2026 - 11:41

    Allanaron una casa en Rawson y encontraron una moto robada en Pocito completamente desarmada

    La Brigada Norte realizó un operativo en el barrio Juana Manso y secuestró todas las autopartes de una Motomel 125 cc. El rodado había sido denunciado como robado el pasado 2 de noviembre en Pocito.

    Hallazgo en Rawson. IMAGEN ILUSTRATIVA.&nbsp;

    Hallazgo en Rawson. IMAGEN ILUSTRATIVA. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un allanamiento en una vivienda del barrio Juana Manso, en Rawson, permitió recuperar una motocicleta que había sido robada en Pocito, aunque los investigadores se encontraron con el rodado completamente desarmado.

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    Hallazgo en Rawson

    El procedimiento fue realizado durante las primeras horas de este martes por efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5. La medida fue ordenada por el juez de Garantías de turno, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

    Durante la requisa, los policías encontraron y secuestraron la totalidad de las autopartes de una Motomel tipo CG de 125 centímetros cúbicos. Entre los elementos recuperados había un motor, el cuadro, las dos ruedas completas, el tanque de combustible, el manubrio y el tablero.

    Según la información policial, la motocicleta había sido denunciada como sustraída el 2 de noviembre de este año en Pocito. A partir de las tareas investigativas, los efectivos llegaron hasta la vivienda de Rawson, donde sospechaban que podían encontrarse elementos provenientes de hechos delictivos.

    Por disposición de la fiscalía interviniente, todas las autopartes fueron trasladadas a la sede de Brigada Norte para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

    Por el momento, la información oficial no precisó si hubo personas detenidas durante el operativo ni quiénes serían los responsables del robo.

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