Vecinos de Rawson transformaron un terreno abandonado en un paseo verde con plantas de bajo consumo hídrico

La transformación de un espacio urbano abandonado dio un paso clave en Rawson . Los vecinos del Barrio Héroes de Malvinas recuperaron la plazoleta del lugar mediante el diseño y la ejecución de un jardín seco, un proyecto de forestación eficiente pensado para responder a las condiciones hídricas de San Juan.

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La iniciativa comenzó a gestarse a principios de 2026 a partir de "Rawson + Verde", una propuesta de recuperación de espacios verdes publicada en formato de libro. Motivada por esa publicación, Paula, vecina del barrio Héroes de Malvinas, se contactó con Pablo Pastor , referente de la organización Un Jardín Seco , para coordinar una intervención en un terreno baldío contiguo a la sede de la unión vecinal.

El espacio se encontraba visiblemente deteriorado tras una serie de robos sufridos en la sede social y la posterior rotura de su antiguo sistema de riego. Frente a este panorama, se propuso el diseño de un jardín seco de mínimo consumo de agua, estructurado para ser mantenido con recursos accesibles y con la gestión activa de la propia comunidad.

El desarrollo de las obras se sostuvo mediante la autogestión y el trabajo conjunto. Vecinas del barrio, entre ellas Sabina, Gladys y Sandra, organizaron rifas y tómbolas con el objetivo de recaudar fondos para adquirir mangueras, conectores, áridos y contratar los servicios de plomería necesarios. Asimismo, las familias gestionaron donaciones de ejemplares y produjeron sus propias plantas mediante la técnica de esquejes.

Durante los últimos tres meses, la comunidad sostuvo jornadas de trabajo quincenales junto a voluntarios de Un Jardín Seco . Entre cada encuentro programado, los vecinos continuaron con las tareas de mantenimiento e incorporación de especies, sumando progresivamente a más familias al proyecto.

Diseño sustentable y eficiencia en el uso del agua

El nuevo paseo cuenta con una variedad vegetal compuesta por especies aromáticas, flores, arbustos, cactus y olivos, a los que se suman los talares existentes que fueron recuperados durante las labores de limpieza. Para mejorar el suelo del lugar, caracterizado por ser ripioso y escaso en materia orgánica, se incorporó chip de poda aportado por el municipio de Rawson, insumo que actúa como protector del terreno y retenedor de humedad.

El diseño del espacio prescinde por completo del césped y organiza la vegetación en canteros equipados con un sistema de riego por goteo. Se calcula que, una vez establecido el jardín, el esquema de riego requerirá aproximadamente una aplicación semanal durante la temporada de verano y una mensual en invierno, adaptándose a los requerimientos biológicos de la flora seleccionada.

Jornada de trabajo y cierre de etapa en Rawson

Este sábado 7 de noviembre de 2026, entre las 15 y las 18 horas, se llevará a cabo una nueva jornada de trabajo en la plaza Héroes y Heroínas. La actividad marcará la finalización de la primera etapa del proyecto y el cierre de la agenda de forestación correspondiente a este año.

La convocatoria sumará la participación de jóvenes de la Asociación de Personas Sordas de San Juan, quienes intervendrán como voluntarios en las tareas de siembra y aprenderán sobre jardinería xerófila. La jornada estará abierta a las familias del barrio y a voluntarios independientes convocados a través de la cuenta de Instagram @unjardinseco.

Aunque la actividad concluye el calendario de plantación de la temporada, la comisión vecinal y los coordinadores señalaron que el trabajo en el predio continuará en sucesivas etapas de mantenimiento y desarrollo del suelo.

Ficha de la jornada