Cayó "El Santiagueño" en Rawson tras 8 meses prófugo: le disparó a su propio nieto y huyó por los techos

Tras ocho meses de intensa búsqueda, la Policía de San Juan logró capturar este jueves a Sergio Eduardo González (59), alias “El Santiagueño”. El sujeto estaba prófugo acusado de haberle disparado a su propio nieto durante una feroz gresca registrada en febrero pasado en el barrio Malimán, en el departamento Rawson.

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El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División UFI Genérica, liderados por el subcomisario Miguel Gómez, quienes detectaron al prófugo en la vía pública y desataron una persecución que terminó con un allanamiento de urgencia entre agresiones de los vecinos.

La caída de "El Santiagueño" se desencadenó cuando los investigadores lo reconocieron saliendo de su domicilio, ubicado en la Manzana G, Casa 10 del barrio Malimán, a bordo de un automóvil Chevrolet Onix negro. Al advertir la presencia de las unidades policiales, González aceleró a toda velocidad, regresó abruptamente a su inmueble y escapó saltando los tapires traseros hacia la vivienda de un vecino.

Con la autorización judicial correspondiente, los uniformados irrumpieron en la propiedad colindante y lograron reducirlo. En medio del procedimiento, un grupo de vecinos de la zona comenzó a arrojar piedras contra el personal policial para intentar frustrar la detención, aunque la comitiva logró retirar al imputado del lugar sin que se registraran heridos de gravedad.

La causa contra González se abrió el 7 de febrero de 2026, día en que se produjo un violento enfrentamiento entre dos facciones en el barrio Malimán. En medio del desorden, el acusado que se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux negra ejecutó disparos con una pistola e hirió en una pierna a un adolescente identificado como G. B., quien resultó ser su propio nieto. La víctima debió ser trasladada de urgencia al Centro de Salud René Favaloro.

En aquel momento, al intentar ser interceptado por un efectivo, el agresor abandonó la camioneta Hilux en la calle y huyó a pie. En el interior del vehículo abandonado, la Policía secuestró:

Una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros con 15 cartuchos en el cargador y uno en la recámara.

Un teléfono celular Motorola y documentación clave.

Drogas, armas y un botín millonario

Días después del ataque, el 11 de febrero, la Justicia ordenó seis allanamientos simultáneos. Aunque en esa oportunidad González logró escapar, los procedimientos arrojaron secuestros de alto impacto:

En la casa del acusado (Manzana G, Casa 10): Se entrevistó a su esposa, Viviana Beatriz Ortega, y se incautaron 96 gramos de cocaína y cerca de $2.780.000 en efectivo, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal y el Departamento de Drogas Ilegales.

En otro domicilio (Manzana B, Casa 10): Se halló un arma de fabricación casera ("tumbera"), seis cartuchos calibre 12,25, dos vainas servidas calibre 32 y 16 municiones calibre 9 mm.

Tras la exitosa detención de este jueves, "El Santiagueño" fue trasladado y alojado en los calabozos de la Comisaría 25.ª, donde permanece a disposición de la UFI Genérica a la espera de la correspondiente audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria.