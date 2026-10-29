    • 29 de octubre de 2026 - 09:20

    Detuvieron a una pareja tras un allanamiento en Rawson por vender cocaína y les secuestraron $3,5 millones

    Personal del Departamento Drogas Ilegales D-5 allanó una vivienda en Barrio Ansilta y detuvo a un hombre y a su pareja, ambos de 26 años. Quedaron a disposición de la Justicia Federal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo del Departamento Drogas Ilegales D-5, con la colaboración del Grupo Táctico GERAS, terminó con dos detenidos y el secuestro de cocaína y más de 3,5 millones de pesos en efectivo en el departamento Rawson. Los efectivos realizaron dos allanamientos, uno de ellos en Barrio Ansilta.

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    El incendio ocurrió durante la madrugada de este jueves, cerca de las 1:30, en una vivienda ubicada sobre la calle Ferradas, en la ciudad de Leandro N. Alem.

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    En ese domicilio, los investigadores encontraron sustancia estupefaciente compactada, que dio positivo para cocaína, además del dinero en efectivo, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de la droga.

    Según la investigación, la venta de estupefacientes estaba a cargo de un hombre de 26 años y su pareja, de la misma edad, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

    Desde la fuerza destacaron que la zona donde se realizó la medida es hostil a la presencia policial y que la causa se inició a raíz de llamados anónimos a la línea gratuita 0800 222 2102. Por eso invitaron a la comunidad a seguir utilizando ese canal para denunciar hechos de esta naturaleza.

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