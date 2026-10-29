Detuvieron a una pareja tras un allanamiento en Rawson por vender cocaína y les secuestraron $3,5 millones

Personal del Departamento Drogas Ilegales D-5 allanó una vivienda en Barrio Ansilta y detuvo a un hombre y a su pareja, ambos de 26 años. Quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Un operativo del Departamento Drogas Ilegales D-5, con la colaboración del Grupo Táctico GERAS, terminó con dos detenidos y el secuestro de cocaína y más de 3,5 millones de pesos en efectivo en el departamento Rawson. Los efectivos realizaron dos allanamientos, uno de ellos en Barrio Ansilta.

En ese domicilio, los investigadores encontraron sustancia estupefaciente compactada, que dio positivo para cocaína, además del dinero en efectivo, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de la droga.

Según la investigación, la venta de estupefacientes estaba a cargo de un hombre de 26 años y su pareja, de la misma edad, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.