    • 29 de octubre de 2026 - 08:16

    Detienen a dos jóvenes acusados de robar una moto: en la fuga, uno golpeó a una bebé de 7 meses

    Fueron aprehendidos tras una persecución en la que intervino personal policial motorizado. Se inició un procedimiento especial de flagrancia por hurto agravado, violación de domicilio y amenazas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos hombres de 25 y 23 años quedaron aprehendidos el miércoles 28 de octubre luego de ser perseguidos por la policía, acusados de haber robado una motocicleta que había sido dejada en la vía pública. Durante la huida, uno de ellos ingresó a una vivienda saltando un portón y, al caer, golpeó a una bebé de 7 meses.

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    Según las fuentes, el Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales tomó conocimiento por radio del robo de una moto Motomel Blitz 110 cc, blanca con detalles rosados, en la zona de las calles Higgins y Merceditas. Los efectivos recorrieron el lugar junto con personal de Motorizada N° 2 y de la Unidad Operativa Barreal.

    Así lograron ubicar el rodado, que circulaba con dos hombres a bordo. Al notar la presencia policial, ambos intentaron escapar. Uno de ellos se bajó y siguió a pie, pero fue aprehendido a los pocos metros.

    El conductor continuó la huida en la moto hasta que, en la intersección de calle Güemes e Itatí, perdió el control del vehículo. Siguió a pie y saltó el portón de una vivienda. Al caer, golpeó a una bebé de 7 meses, a la que le provocó varios golpes, según el informe. Después escapó por los techos colindantes hasta que fue aprehendido.

    Los aprehendidos son Facundo Illa, de 25 años, y Maximiliano Pastrán, de 23, ambos solteros. Su defensa quedó a cargo del defensor oficial Carlos Reiloba.

    Tras la intervención de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), se presentó en el lugar el ayudante fiscal Marcelo Bustos, quien, luego de consultar con la fiscal en turno, Yanina Galante, dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia.

    La causa (legajo N° 45/26) tramita en la Subcomisaría Villa Hipódromo y se caratuló como hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, en concurso real con violación de domicilio y amenazas. Los efectos secuestrados son la motocicleta, dominio A274GOF, y un casco de la marca MAC.

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