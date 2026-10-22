    • 22 de octubre de 2026 - 17:32

    Dos jóvenes huían de la policía y terminaron detenidos en pleno centro con ketamina, éxtasis y marihuana

    Ocurrió tras una persecución que comenzó en calle Mendoza y culminó en la intersección de Entre Ríos y 9 de Julio. El conductor confesó que llevaban estupefacientes en el auto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una persecución policial registrada en pleno centro de la Ciudad de San Juan terminó con dos jóvenes detenidos y un importante secuestro de variadas drogas sintéticas y estupefacientes. El operativo se desencadenó cuando el vehículo en el que circulaban intentó esquivar un control policial sin motivo aparente.

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    Fuentes policiales informaron que el procedimiento inició cuando personal de la fuerza realizaba tareas de control e intentó identificar a los ocupantes de un automóvil Ford Fiesta que transitaba por calle Mendoza en sentido sur. Al llegar a la esquina de calle 9 de Julio, los efectivos le hicieron señas de detención al conductor, identificado como Cerdera (23), quien viajaba acompañado por Navarro (24).

    Lejos de acatar la orden, el automovilista aceleró y se dio a la fuga a gran velocidad por calle 9 de Julio. Tras un rápido despliegue, la patrulla logró interceptar al vehículo a pocas cuadras, en la intersección con calle Entre Ríos.

    Confesión, requisa y drogas sintéticas

    Al ser abordado por los uniformados, el conductor mostró una actitud errática y hostil. Sin embargo, en medio del procedimiento, terminó confesando de manera espontánea que llevaban drogas ocultas entre sus pertenencias.

    Ante la solicitud de exhibir lo que transportaban, los sospechosos entregaron envoltorios con distintas sustancias. Ante esta situación, se solicitó de urgencia la intervención del personal de la División Drogas Ilegales, quienes realizaron las correspondientes pruebas de campo e idoneidad.

    El test de reactivos confirmó el hallazgo de un peligroso "cóctel" de sustancias ilícitas:

    9 gramos de ketamina

    1 piedra de éxtasis (color beige, de 1 gramo)

    20 gramos de marihuana

    1 bolsa de sustancia vegetal con fuerte aroma en proceso de análisis

    Intervención de la Justicia Federal

    Tras confirmarse la presencia de estupefacientes, el personal especializado procedió al secuestro del cargamento, del vehículo y a la detención formal de ambos jóvenes.

    Por la naturaleza y diversidad de los estupefacientes incautados en especial las drogas sintéticas como la ketamina y el éxtasis, las actuaciones quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que inició la causa correspondiente por infracción a la Ley de Estupefacientes (23.737).

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