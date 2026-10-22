Dos jóvenes huían de la policía y terminaron detenidos en pleno centro con ketamina, éxtasis y marihuana

Ocurrió tras una persecución que comenzó en calle Mendoza y culminó en la intersección de Entre Ríos y 9 de Julio. El conductor confesó que llevaban estupefacientes en el auto.

Una persecución policial registrada en pleno centro de la Ciudad de San Juan terminó con dos jóvenes detenidos y un importante secuestro de variadas drogas sintéticas y estupefacientes. El operativo se desencadenó cuando el vehículo en el que circulaban intentó esquivar un control policial sin motivo aparente.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento inició cuando personal de la fuerza realizaba tareas de control e intentó identificar a los ocupantes de un automóvil Ford Fiesta que transitaba por calle Mendoza en sentido sur. Al llegar a la esquina de calle 9 de Julio, los efectivos le hicieron señas de detención al conductor, identificado como Cerdera (23), quien viajaba acompañado por Navarro (24).

Lejos de acatar la orden, el automovilista aceleró y se dio a la fuga a gran velocidad por calle 9 de Julio. Tras un rápido despliegue, la patrulla logró interceptar al vehículo a pocas cuadras, en la intersección con calle Entre Ríos.

Confesión, requisa y drogas sintéticas Al ser abordado por los uniformados, el conductor mostró una actitud errática y hostil. Sin embargo, en medio del procedimiento, terminó confesando de manera espontánea que llevaban drogas ocultas entre sus pertenencias.

Ante la solicitud de exhibir lo que transportaban, los sospechosos entregaron envoltorios con distintas sustancias. Ante esta situación, se solicitó de urgencia la intervención del personal de la División Drogas Ilegales, quienes realizaron las correspondientes pruebas de campo e idoneidad.