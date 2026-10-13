Apps de transporte y delivery: jóvenes buscan el primer empleo y los mayores de 60 refuerzan ingresos

Con un crecimiento de hasta el 30% en el sector, las plataformas exponen realidades marcadas: los menores de 33 años dominan el reparto en bicicleta o moto, mientras que los mayores de 60 son los que más viajes hacen en DiDi para sostener sus ingresos.

El vertiginoso crecimiento de los trabajadores de aplicaciones en la Argentina que aumentó entre un 25% y un 30% en el último año según datos del INDEC refleja no solo la crisis del empleo formal, sino también una profunda brecha generacional. Desde los jóvenes que buscan su primer ingreso hasta los adultos mayores que necesitan complementar jubilaciones castigadas, las plataformas de delivery y transporte se convirtieron en un refugio sin distinción de edad.

Las cifras de las propias plataformas muestran que el perfil etario define qué tipo de trabajo se realiza y la necesidad económica que hay detrás.

Delivery para los más jóvenes, autos para los adultos En el rubro del reparto a domicilio, la juventud es abrumadoramente dominante:

Rappi: El 66% de sus repartidores independientes tiene entre 18 y 33 años , mientras que un 21% se ubica en la franja de 34 a 45 años. Para este segmento, el servicio representa mayoritariamente un ingreso complementario o de dedicación parcial (el 70% se conecta menos de 10 horas semanales).

PedidosYa: Mantiene un perfil similar, donde siete de cada diez repartidores se conectan un promedio de apenas 3 horas diarias. Por el contrario, el panorama cambia radicalmente en las aplicaciones de transporte privado de pasajeros:

Cabify: Registra una marcada supremacía de conductores mayores de 40 años , quienes utilizan la plataforma como una actividad a tiempo completo o principal fuente de sustento familiar.

DiDi: Reveló un dato impactante sobre los adultos mayores: los choferes mayores de 60 años realizan en promedio 2,5 veces más viajes que los conductores más jóvenes. Además, la firma reporta que cada dos minutos un nuevo chofer se registra para manejar por primera vez. Un mercado laboral que empuja a todas las edades El ingreso masivo de diferentes franjas etarias a este sistema se produce en un contexto de claro deterioro de los indicadores laborales de la Argentina. De acuerdo con el INDEC, la desocupación trepó al 7,9% y la informalidad alcanzó el 45%, sumado a una retracción de la actividad económica del 2,9% mensual.