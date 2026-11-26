El dólar oficial revierte la tendencia alcista de siete días y baja en el Banco Nación, mientras que el dólar oficial opera este jueves.

El dólar oficial no encuentra piso: cayó a $1.450 en el Banco Nación y tocó mínimos de dos meses

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El dólar oficial experimentó una baja de $5 este jueves 26 de noviembre, operando a $1625 para la venta en el Banco Nación. Esta modificación revierte una tendencia alcista de siete días consecutivos en una jornada sin operaciones en Wall Street.

La cotización del dólar blue, por su parte, se ubicó en $1700 para la venta. La divisa estadounidense oficial minorista cerró el día con un promedio de $1632,65 para la venta, según datos del Banco Central (BCRA). A pesar del levantamiento del cepo cambiario, el denominado dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios, mantiene un recargo del 30% sobre el precio oficial en concepto de anticipo de Ganancias, fijándose en $2119 para la venta.

Otras variantes cambiarias también mostraron movimientos: el dólar MEP cotizaba a $1660,70, el dólar CCL a $1766,29 y el dólar cripto a $1755,63. El dólar tarjeta, que además rige para la compra de pasajes y paquetes turísticos fuera del país, se mantuvo estable respecto a la cotización anterior, sin variaciones.

Cotizaciones y variantes del dólar oficial banco por banco El dólar oficial minorista cotizó en diversas entidades bancarias. En el Banco de la Nación Argentina, Galicia y Ciudad se ubicó a $1630 para la venta, mientras que en el Banco ICBC, Patagonia y Santander se presentó a $1635. Otras opciones como Banco BBVA ofrecieron $1649, Banco Supervielle y Banco Macro $1640, Banco Piano $1640, y Brubank $1635. Banco Credicoop mantuvo la cotización en $1630.

Detalles sobre el dólar tarjeta y gastos en el exterior La cotización del dólar tarjeta, aplicable a todos los gastos realizados con tarjetas de crédito y débito en el exterior, presenta un recargo del 30% sobre el valor del dólar oficial. En el Banco Nación, Galicia y Ciudad se fijó en $2119. Le siguieron Banco ICBC, Patagonia y Santander con $2125,50, Banco BBVA con $2143,70, Banco Supervielle y Banco Macro con $2132, y Banco Piano con $2132. Banco Credicoop y Banco Provincia se mantuvieron en $2119.