El Gobierno nacional formalizó este jueves el ingreso de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un plan de desembolsos de US$50.750 millones hasta 2050, presentado como la mayor inversión proyectada de la historia del país.

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La medida quedó oficializada mediante la Resolución 2027/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa está encabezada por YPF, la petrolera italiana Eni y XRG, brazo internacional de la compañía energética emiratí Adnoc.

El megaproyecto contempla el desarrollo de una cadena integrada de producción, transporte, procesamiento y licuefacción del gas natural extraído de Vaca Muerta , con el objetivo de comercializarlo en los mercados internacionales. Las principales obras estarán distribuidas entre Neuquén y Río Negro.

Argentina LNG contempla la construcción de infraestructura energética de gran escala, desde la perforación de pozos en la cuenca neuquina hasta la instalación de unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías, en Río Negro. Allí, el gas natural será enfriado hasta convertirse en líquido, lo que permitirá transportarlo en buques hacia distintos mercados del mundo.

La perforación de 1.416 pozos horizontales en Vaca Muerta.

La construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros de extensión cada uno.

La instalación de dos complejos industriales en Neuquén y Río Negro.

La incorporación de dos unidades flotantes de licuefacción.

Una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL).

Miles de puestos de trabajo y exportaciones millonarias

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su potencial impacto sobre el empleo y el ingreso de divisas. Según las proyecciones difundidas, durante la construcción se generarían alrededor de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos, con picos de hasta 40.000 empleos en los momentos de mayor actividad. Una vez que las instalaciones estén operativas, se prevé sostener unos 8.000 puestos.

En materia energética, la iniciativa apunta a alcanzar una producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, un volumen equivalente a más del 40% de la producción actual del país, según las estimaciones del Ministerio de Economía. Con la infraestructura funcionando a plena capacidad, las exportaciones podrían superar los US$9.000 millones anuales a partir de 2033.

Una inversión que se extenderá hasta 2050

El cronograma contempla dos grandes etapas. La primera demandará aproximadamente US$26.377 millones, con una puesta en marcha prevista para junio de 2030. La segunda requerirá otros US$24.372 millones e incluirá la continuidad del desarrollo de los yacimientos y la infraestructura, con el inicio de operaciones del segundo buque licuefactor en junio de 2031.

La adhesión al RIGI permitirá que las empresas accedan a beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, además de contar con estabilidad regulatoria hasta 2060 para la primera etapa y hasta 2061 para la segunda. Como contrapartida, las compañías deberán cumplir con los compromisos de inversión establecidos, entre ellos alcanzar el desembolso mínimo exigido de US$2.000 millones antes de finalizar 2028. La Secretaría de Energía será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones.

El próximo paso será clave para concretar la inversión

Con la aprobación formal del Gobierno, las empresas involucradas deberán avanzar ahora hacia la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés), una instancia determinante para la ejecución del megaproyecto.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que la firma de ese compromiso junto con Eni y XRG está prevista para el próximo lunes 30 de noviembre.