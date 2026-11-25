El dólar en el Banco Nación subió a $1.630 para la venta este miércoles 25 de noviembre, en una jornada que comenzó con una cotización de $1.615 y avanzó primero a $1.620 antes de alcanzar el valor actual. En paralelo, el riesgo país argentino trepó un 1,80% y llegó a los 1.134 puntos.

De 400 a más de 1.000 puntos en solo cuatro meses: qué explica la escalada del riesgo país y el derrumbe de los bonos argentinos

La atención del mercado también está puesta en el próximo vencimiento de deuda del Gobierno por US$1.888 millones, correspondiente a la letra dólar linked D30N6. Este miércoles se conocerá el fixing que determinará el tipo de cambio de referencia para calcular el pago previsto para el 30 de noviembre.

El dólar Banco Nación cotiza a $1.580 para la compra y $1.630 para la venta, con una suba del 0,93%. Por su parte, el dólar blue se negocia a $1.680 para la compra y $1.725 para la venta, aunque depende de los arbolitos el precio actualizado por lugar o ciudad.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el oficial, blue y los financieros este 25 de noviembre

A cuánto cotiza el dólar MEP hoy

Compra: $1.674,70

Venta: $1.675,79

A cuánto cotiza el dólar CCL hoy

Compra: $$1.770,20

Venta: $1.775,25

Otras cotizaciones del mercado cambiario

Dólar oficial: $1.566,10 para la compra y $1.619,10 para la venta (0,00%).

Dólar turista: $2.119 (referencia).

Dólar cripto: $1.779,30 (referencia), con una caída del 0,21%.

Dólar mayorista: $1.601 para la compra y $1.610 para la venta (+1,07%).

Dólar futuro: $1.608,50 para la compra y $1.609 para la venta (+0,91%).

El mercado cambiario sigue atento al vencimiento de deuda por US$1.888 millones, mientras los inversores observan el movimiento de los bonos argentinos.

El mercado cambiario sigue atento al vencimiento de deuda por US$1.888 millones, mientras los inversores observan el movimiento de los bonos argentinos.

Riesgo país: Argentina alcanza los 1.134 puntos

El riesgo país argentino se ubica en 1.134 puntos, con un incremento del 1,80%, de acuerdo con el indicador informado para este miércoles 25 de noviembre.

Este índice, elaborado por J.P. Morgan, mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Es una referencia utilizada por los inversores para evaluar la percepción de riesgo sobre la deuda de un país.

Una suba del indicador refleja un mayor diferencial exigido por los inversores para financiar al país frente a los bonos estadounidenses. Por el contrario, una reducción suele interpretarse como una mejora en la percepción de riesgo y en las condiciones potenciales de acceso al financiamiento internacional.

El mercado cambiario espera el fixing de una deuda por US$1.888 millones

La atención del mercado estará puesta este miércoles en la publicación del fixing para el pago del remanente de US$1.888 millones de la letra dólar linked D30N6, que vence el 30 de noviembre.

El fixing es el mecanismo mediante el cual se determina el tipo de cambio utilizado para convertir dólares a pesos. Para esta operación se toma como referencia el dólar A3500 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al tipo de cambio mayorista del mercado oficial.

En la última semana, esa cotización acumuló un incremento de $40. La variación tiene impacto directo sobre el monto que deberá afrontar el Gobierno: si el fixing se hubiera realizado una semana antes, el desembolso habría sido $75.066,88 millones menor respecto del valor que surge de la última cotización al cierre del martes 24 de noviembre. De todos modos, todavía resta conocer la evolución del tipo de cambio durante la rueda de este miércoles.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtieron sobre las expectativas para la jornada: "Será otra jornada exigente para el mercado cambiario".

La firma explicó que este miércoles tendrá lugar el fixing de la letra dólar linked de noviembre (D30N6) y agregó: "Tras el habitual canje mensual, el outstanding quedó en u$s1.888 millones".