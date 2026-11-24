La moneda europea se mantiene estable con un precio de $1710 para la compra y $1790 para la venta, según el Banco Central.

El euro cotiza este martes a $1710 para la compra y $1790 para la venta.

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El euro opera este martes 24 de noviembre a $1710 para la compra y $1790 para la venta, un valor que refleja estabilidad en relación con la jornada previa.

Según la información publicada por el Banco Central de la República Argentina, en el transcurso de las últimas cinco jornadas bursátiles la moneda europea ha mostrado una tendencia alcista, con una suba del 1,48 por ciento.

A lo largo del año, la cotización del euro acumula un incremento del 2,40 por ciento, partiendo de los $1670,00 registrados a principios de 2026.

Cotización del dólar este martes 24 de noviembre Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1547,15 para la compra y $1595 para la venta, de acuerdo con datos del Banco Nación.