La Fiesta Nacional del Sol volvió a posicionar a San Juan dentro del movimiento turístico nacional durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía. El evento fue destacado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre las celebraciones que generaron viajes y actividad en distintos puntos del país.

Marcelo Orrego visitó el stand de DIARIO DE CUYO en la Fiesta Nacional del Sol y destacó el encuentro entre los sanjuaninos

Cambio de horario: La Fiesta Nacional del Sol abre este lunes a las 20, con entrada gratuita y cierre de Omega

El movimiento coincidió con un fin de semana en el que 1.410.000 turistas recorrieron la Argentina , aunque los números también dejaron una señal de menor consumo. El impacto económico alcanzó los $332.557 millones , pero en términos reales resultó 30,3% inferior al registrado durante el mismo feriado de 2025.

En San Juan, la Fiesta Nacional del Sol 2026 concentró espectáculos musicales, propuestas culturales, gastronomía y actividades en el predio, además de promociones vinculadas con alojamiento y servicios. Su realización fue mencionada por CAME dentro del calendario de eventos que ayudó a movilizar visitantes durante estos días.

La estadía promedio fue de dos días , por encima de los 1,8 registrados durante el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días del mismo fin de semana largo de 2025 . La menor cantidad de jornadas disponibles y las restricciones sobre los ingresos favorecieron principalmente los destinos cercanos a los lugares de residencia.

Cada turista gastó en promedio $118.770 por día , cifra que representa una caída real del 3,1% interanual una vez descontada la inflación. La combinación de menos viajeros, estadías más breves y un consumo diario inferior terminó explicando el retroceso del 30,3% en el impacto económico total.

En ese escenario ganaron espacio las propuestas gratuitas, los espacios públicos, las ferias y las actividades al aire libre. CAME detectó además una fuerte presencia de reservas de último momento, con turistas que definieron sus viajes cerca de la fecha de salida y priorizaron escapadas espontáneas y de corta distancia.

La Fiesta Nacional del Sol, entre los eventos destacados

La Fiesta Nacional del Sol en San Juan apareció específicamente entre los acontecimientos señalados por el relevamiento de CAME por su capacidad para generar movimiento turístico y actividades asociadas durante el fin de semana.

La provincia acompañó además la celebración con promociones hoteleras y gastronómicas, en una estrategia orientada tanto a captar visitantes por la FNS como a comenzar a posicionar la oferta turística de cara a la próxima temporada de verano.

Otros eventos también tuvieron impacto en sus respectivas regiones. En Santiago del Estero, la festividad de Nuestra Señora de la Consolación llevó al 100% la ocupación hotelera en Sumampa y Villa Ojo de Agua, mientras que la Fiesta Nacional del Chivito elevó las reservas por encima del 85% en el norte de Neuquén.

Bariloche y Ushuaia, entre los destinos con mayor ocupación

Los destinos de montaña estuvieron entre los de mayor movimiento. Bariloche alcanzó una ocupación hotelera del 85%, Ushuaia llegó al 78% y Jujuy informó un promedio del 71% en alojamientos hoteleros y parahoteleros.

En la Ciudad de Buenos Aires arribaron más de 126.000 turistas, con una ocupación promedio del 83% y un impacto económico superior a los $40.000 millones. Para la Capital Federal fue el fin de semana largo con mayor cantidad de visitantes de todo 2026.

El transporte de larga distancia también registró movimiento: la venta de pasajes en micro creció 48% frente a un fin de semana habitual de noviembre, con Córdoba, Mar del Plata y Mendoza entre los destinos más elegidos.

Más de 14 millones de turistas en los fines de semana largos de 2026

En lo que va del año hubo diez fines de semana largos, sin considerar los feriados extraordinarios por la visita papal. Si también se excluye el descanso del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, los restantes nueve movilizaron a 14.339.094 turistas.

Durante esas fechas, la permanencia promedio fue de 2,3 días, el gasto diario por persona se ubicó en $111.537 y el impacto económico acumulado superó los $3,7 billones.

El movimiento de noviembre dejó así un volumen importante de viajeros, aunque con presupuestos más ajustados y estadías más cortas. Con el verano cada vez más cerca, distintos destinos ya comenzaron a desplegar promociones, descuentos y beneficios para apuntalar las reservas de la próxima temporada.