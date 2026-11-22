En el marco de la Elección del Deportista del Año 2026 que organiza DIARIO DE CUYO, los visitantes de la feria participaron compartieron sus preferencias. El fútbol y el ciclismo estuvieron entre los deportes más mencionados.

La cuenta regresiva para conocer al Deportista del Año 2026 ya comenzó y la elección se vive en las calles. Durante la Feria de la Fiesta Nacional del Sol, DIARIO DE CUYO salió al encuentro de los sanjuaninos para conocer quiénes son sus deportistas favoritos y cuáles son los nombres que consideran merecedores de un reconocimiento.

La propuesta despertó el interés de los visitantes, que se sumaron a la iniciativa de distintas maneras: algunos completaron el cupón de votación, mientras que otros escanearon el código QR para participar de la elección y, además, tener la posibilidad de ganar una moto 0 kilómetro.

A la hora de elegir, las opiniones fueron variadas, aunque hubo disciplinas que se llevaron buena parte de las menciones. El fútbol apareció entre los protagonistas, impulsado por el gran presente de Sportivo Desamparados y el reciente ascenso de Del Bono, dos acontecimientos que marcaron la actualidad deportiva de la provincia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) El ciclismo también tuvo un lugar destacado. Nombres como Nicolás Tivani y Maribel Aguirre resonaron entre las preferencias de los sanjuaninos, que reconocieron el recorrido y el esfuerzo de los representantes de la disciplina.

Pero la elección no se limitó a los deportes más populares. También hubo quienes se inclinaron por el judo y otras disciplinas, demostrando que el reconocimiento alcanza a deportistas de distintos ámbitos.