La Fiesta Nacional del Sol también tiene su espacio para reconocer a los grandes protagonistas del deporte sanjuanino. En el stand de Diario de Cuyo , los visitantes podrán participar de la elección del Deportista del Año , una distinción que busca premiar a los atletas más destacados de la provincia.

¡A votar! Ya están los 5 nominados por disciplina para el "Deportista del Año 2026" de San Juan

La propuesta es sencilla, gratuita y se realiza de manera online. Quienes recorran la feria podrán acercarse al espacio de Diario de Cuyo, escanear el código QR con su celular y comenzar el proceso de votación desde su propio dispositivo.

Una vez escaneado el código, aparecerá un enlace al que deberán ingresar. Allí tendrán que seleccionar la opción «Quiero votar» y completar los casilleros con sus datos personales para validar su participación.

El siguiente paso será elegir a los deportistas favoritos. La elección contempla 24 disciplinas deportivas , cada una con cinco atletas nominados . Los usuarios podrán votar en todas las categorías o seleccionar únicamente aquellas disciplinas en las que deseen participar.

Cuando hayan realizado sus elecciones, deberán hacer clic en «Enviar mi voto» . Con ese último paso, el sufragio quedará registrado y ya estarán participando de la elección del Deportista del Año.

Cómo funciona la votación online y qué datos hay que completar

Para garantizar que todos los sanjuaninos tengan la posibilidad de participar, Diario de Cuyo habilitó una plataforma digital que permite votar de manera rápida y sencilla desde cualquier dispositivo.

El sistema, desarrollado por Avantti, cuenta con un mecanismo de validación de identidad para garantizar la transparencia del proceso. Para emitir el voto, cada participante deberá ingresar nombre completo, DNI, correo electrónico y teléfono de contacto.

Además, la plataforma permite una sola votación por persona y bloquea la duplicación de datos, con el objetivo de evitar que un mismo usuario vote más de una vez.

La participación es totalmente gratuita y no es obligatorio elegir candidatos en las 24 disciplinas: cada sanjuanino tiene la libertad de votar en todas las categorías o solamente en sus favoritas.

Durante las jornadas de la Fiesta Nacional del Sol, el stand de Diario de Cuyo será uno de los puntos de encuentro para que el público pueda sumarse a esta gran celebración del deporte provincial. Una oportunidad para acompañar a los atletas, reconocer sus logros y ser parte de la elección de los mejores deportistas de San Juan.