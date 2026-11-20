El plan empezó a ser realidad. Hacer historia en diez días era el desafío para el joven judoca Tomás Ferrandiz y este viernes ya dio el primer paso. En el Nacional Clausura que se disputa en el Estadio Aldo Cantoni, Tomy se coronó finalmente Campeón Argentino en su categoría, demostrando el dominio de toda la temporada.
Una conquista marcada por el esfuerzo de toda una familia, con su papá Jaime como pilar fundamental. Ahora, empezará el derrotero rumbo a México, donde se integrará a la selección Nacional para competir desde el próximo viernes en el Panamericano de Cancún.
No ha sido sencilla la logística para poder tener aTomás Ferrandiz en México. Su papá, Jaime, decidió afrontar de forma particular gran parte de los gastos, sumado a lo que el Gobierno de San Juan le aportará: 'Es un sacrificio grande desde lo familiar. Pero uno ve como trabaja Tomy, lo que entrena, los resultados que obtiene y se ilusiona. Han sido días muy intensos. La agenda de entrenamientos, a full. Además, la semana pasada fuimos como espectadores a un torneo de Ju-Jitsu y Tomás terminó combatiendo. Es que ama esto, lo siente en la sangre y tenerlo en la Selección Nacional es un orgullo enorme. Pero lo primero es el Nacional y el mismo me repite: 'No se me escapa papá'. Luego, el desafío en México pero con la tranqulidad y la ilusión que hizo todo para estar a la altura. Viaja muy entusiasmado'.
Su temporada tenía dos grandes desafíos: el Torneo Nacional de Judo, que se disputa en San Juan, y el Campeonato Panamericano de Judo, del 27 al 29 de noviembre en Cancún, México, donde representará a la Selección Argentina. Ya sumó el primero, ahora el otro gran paso internacional.
COSECHA 2026
Durante el año obtuvo importantes títulos en competencias de todo el país:
- 7 de febrero: Campeón Torneo Internacional de Malargüe, Mendoza.
- 24 de febrero: Campeón Abierto Patagónico, Comodoro Rivadavia.
- 14 de marzo: Campeón Torneo Regional de Guaymallén, Mendoza.
- 9 de mayo: Campeón Regional de Godoy Cruz, Mendoza.
- 9 de mayo: Campeón Abierto Andes Talleres, Mendoza.
- 6 de junio: Campeón Regional de Judo, San Juan.
- 23 de junio: Campeón Torneo Centro República, Villa Carlos Paz.
- 10 de octubre: Campeón Abierto Andes Talleres, Mendoza.
-20 de noviembre: Campeón Nacional Clausura, San Juan.
EL NACIONAL
Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, el Estadio Aldo Cantoni es sede del Campeonato Nacional Clausura de Judo 2026, que cuenta con la participación de más de 1.500 competidores provenientes de todas las provincias del país.
Durante tres jornadas, judocas de distintas edades y categorías competirán en las siete divisiones de peso correspondientes a las ramas femenina y masculina. El programa contempla las categorías juveniles Sub 13 y Sub 15, cadetes Sub 18, juniors Sub 21, seniors cinturones negros y kyus adultos, además de una instancia de judo para personas con síndrome de Down.
La actividad comenzó el viernes con las competencias de juveniles Sub 13, cadetes Sub 18 y juniors Sub 21, junto con la participación de deportistas con síndrome de Down. El sábado será una de las jornadas centrales, con las categorías juveniles Sub 15, Sub 21 novicios y seniors cinturones negros.
Ese mismo día, de 16 a 17 horas, se realizó la ceremonia inaugural, que contará con la presencia de autoridades federativas y gubernamentales, desde las 17, se disputarán las finales y los combates por terceros puestos de la categoría seniors cinturones negros.
El domingo será el turno de las competencias de kyus adultos, tanto graduados como novicios, y cadetes Sub 18 novicios, completando así el cronograma del campeonato.