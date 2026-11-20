El joven judoca sanjuanino cerró el año en San Juan con la conquista del título nacional. Este sábado viaja a México para el Panamericano.

Campeón. Tomás Ferrandiz conquistó el título Argentino en San Juan y este sábado viaja a México para competir con la selección en el Panamericano.

El plan empezó a ser realidad. Hacer historia en diez días era el desafío para el joven judoca Tomás Ferrandiz y este viernes ya dio el primer paso. En el Nacional Clausura que se disputa en el Estadio Aldo Cantoni, Tomy se coronó finalmente Campeón Argentino en su categoría, demostrando el dominio de toda la temporada.

Una conquista marcada por el esfuerzo de toda una familia, con su papá Jaime como pilar fundamental. Ahora, empezará el derrotero rumbo a México, donde se integrará a la selección Nacional para competir desde el próximo viernes en el Panamericano de Cancún.

No ha sido sencilla la logística para poder tener aTomás Ferrandiz en México. Su papá, Jaime, decidió afrontar de forma particular gran parte de los gastos, sumado a lo que el Gobierno de San Juan le aportará: 'Es un sacrificio grande desde lo familiar. Pero uno ve como trabaja Tomy, lo que entrena, los resultados que obtiene y se ilusiona. Han sido días muy intensos. La agenda de entrenamientos, a full. Además, la semana pasada fuimos como espectadores a un torneo de Ju-Jitsu y Tomás terminó combatiendo. Es que ama esto, lo siente en la sangre y tenerlo en la Selección Nacional es un orgullo enorme. Pero lo primero es el Nacional y el mismo me repite: 'No se me escapa papá'. Luego, el desafío en México pero con la tranqulidad y la ilusión que hizo todo para estar a la altura. Viaja muy entusiasmado'.

Su temporada tenía dos grandes desafíos: el Torneo Nacional de Judo, que se disputa en San Juan, y el Campeonato Panamericano de Judo, del 27 al 29 de noviembre en Cancún, México, donde representará a la Selección Argentina. Ya sumó el primero, ahora el otro gran paso internacional.

COSECHA 2026 Durante el año obtuvo importantes títulos en competencias de todo el país: