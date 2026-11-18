Llegó el momento. Con el pesaje de este jueves en la previa del Campeonato Nacional en San Juan , Tomás Ferrandiz arrancará con 10 días que pueden ser doble corona en un deporte de exigencia feroz.

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Su temporada aún tiene dos grandes desafíos: el Torneo Nacional de Judo, que se disputará del 19 al 22 de noviembre en San Juan, y el Campeonato Panamericano de Judo, del 27 al 29 de noviembre en Cancún, México, donde representará a la Selección Argentina.

Esa es la agenda de Tomy que luego de ser seleccionado en Buenos Aires para el equipo nacional, siguió entrenando, trabajando a full, sabiendo que es el momento que tanto soñaron con su papá Jaime.

Este jueves, Tomás afrontará el pesaje previo al Nacional que será en el Estadio Cantoni con más de 1500 judocas presentes. Ferrandiz competirá el viernes en la siesta y con el puntaje que arrastra y las expectativas que tienen con su entrenador, es probable que se corone campeón Argentino, o al menos subcampeón.

No quedará tiempo casi para festejos, porque el sábado junto a sus padres, Tomás viajará a Mendoza para embarcar rumbo a la escala en Panamá, para finalmente llegar a Cancún, México, donde se unirá al Seleccionado Nacional para ir por el Panamericano.

No ha sido sencilla la logística para poder tener aTomás Ferrandiz en México. Su papá, Jaime, decidió afrontar de forma particular gran parte de los gastos, sumado a lo que el Gobierno de San Juan le aportará: 'Es un sacrificio grande desde lo familiar. Pero uno ve como trabaja Tomy, lo que entrena, los resultados que obtiene y se ilusiona. Han sido días muy intensos. La agenda de entrenamientos, a full. Además, la semana pasada fuimos como espectadores a un torneo de Ju-Jitsu y Tomás terminó combatiendo. Es que ama esto, lo siente en la sangre y tenerlo en la Selección Nacional es un orgullo enorme. Pero lo primero es el Nacional y el mismo me repite: 'No se me escapa papá'. Luego, el desafío en México pero con la tranqulidad y la ilusión que hizo todo para estar a la altura. Viaja muy entusiasmado'.

COSECHA 2026

Durante el año obtuvo importantes títulos en competencias de todo el país:

- 7 de febrero: Campeón Torneo Internacional de Malargüe, Mendoza.

- 24 de febrero: Campeón Abierto Patagónico, Comodoro Rivadavia.

- 14 de marzo: Campeón Torneo Regional de Guaymallén, Mendoza.

- 9 de mayo: Campeón Regional de Godoy Cruz, Mendoza.

- 9 de mayo: Campeón Abierto Andes Talleres, Mendoza.

- 6 de junio: Campeón Regional de Judo, San Juan.

- 23 de junio: Campeón Torneo Centro República, Villa Carlos Paz.

- 10 de octubre: Campeón Abierto Andes Talleres, Mendoza.

Serán 10 días para hacer historia. Tomás Ferrandiz es uno de los proyectos más concretos del Judo de Argentina y es sanjuanino. Está nominado al Deportista del Año de DIARIO DE CUYO y apunta a generar cosas grandes para el deporte de San Juan.