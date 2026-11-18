El juvenil lateral derecho Lautaro Vera firmó su primer contrato profesional con River hasta fines de 2029, asegurando una cláusula de rescisión millonaria.

River asegura su futuro: blindó a Lautaro Vera con una cláusula de 100 millones de euros

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River Plate continúa asegurando el futuro de sus talentos y sumó a Lautaro Vera al grupo de jugadores protegidos. El club firmó el primer contrato profesional del joven de 17 años, estableciendo una cláusula de rescisión de 100 millones de euros para resguardar su continuidad ante posibles intereses del mercado internacional.

El acuerdo, rubricado en el estadio Monumental con la presencia de Fernando Guarini, presidente del Fútbol Formativo, y Gonzalo Moreno, titular del área de Legales, vincula al futbolista con la institución de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2029. Esta cifra millonaria demuestra la confianza del club en su proyección a largo plazo.

El camino de Lautaro Vera en el club Vera, nacido en Bella Vista en febrero de 2009, llegó a River en 2015 y completó todo su proceso formativo. Su posición principal es la de lateral derecho, aunque su capacidad de proyección en ataque y despliegue físico le permiten también jugar como volante por esa banda.

Durante 2026, Lautaro Vera tuvo actuaciones destacadas en la Sexta División, lo que le valió el salto a Reserva en octubre. Debutó el 28 de ese mes en la victoria frente a San Lorenzo y desde entonces acumuló tres partidos oficiales en la categoría, aportando una asistencia. Este rendimiento aceleró su crecimiento y culminó con la firma de su primer vínculo profesional.