La escudería Alpine implementará una mejora en el turbocompresor de sus monoplazas para el Gran Premio de Las Vegas sin penalizaciones para Franco Colapinto y Pierre Gasly.

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El equipo Alpine incorporará una actualización en el turbocompresor de sus dos monoplazas para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Esta evolución del motor Mercedes, parte del programa ADUO de la FIA, estará disponible para Franco Colapinto y Pierre Gasly sin penalizaciones en la grilla de partida.

La medida busca equilibrar las prestaciones entre los fabricantes de unidades de potencia, luego de que Mercedes quedara entre un 2% y un 4% por debajo del motor de referencia según análisis recientes de la FIA. La actualización del turbocompresor forma parte de las dos evoluciones adicionales habilitadas para Mercedes para las temporadas 2026 y 2027.

Si bien Mercedes decidió implementar la mejora inicialmente solo en el auto de Kimi Antonelli para evitarle una penalización a George Russell, Alpine sí podrá utilizarla en ambos A526. La decisión responde a que Colapinto y Gasly aún no agotaron las unidades de turbocompresor permitidas para la temporada, lo que les permite incorporar la nueva especificación sin sanciones.

Franco Colapinto busca recuperar protagonismo La incorporación de esta mejora representa una oportunidad para Alpine de intentar recuperar competitividad en el tramo final del campeonato. El equipo francés había decidido detener el desarrollo aerodinámico de sus monoplazas para concentrar recursos en el proyecto de 2027, por lo que la actualización del motor aparece como una alternativa para mejorar el rendimiento en las últimas carreras.

Actualmente, Colapinto acumula seis carreras sin terminar entre los diez primeros, mientras que su compañero Pierre Gasly tampoco logró sumar puntos en las últimas dos competencias. La evolución del motor, que deberá ser validada en condiciones de carrera, renueva las expectativas del equipo para volver a meterse en la zona puntuable y cerrar el año con mejores resultados.